Eric Abidal desmiente reportes sobre su salud: “Hay rumores que nunca deberían existir”

Eric Abidal, exjugador del FC Barcelona y de la selección de Francia, se convirtió esta semana en víctima de rumores infundados en redes sociales que aseguraban su fallecimiento. Ante la difusión de esas publicaciones, el exfutbolista decidió desmentirlos directamente para evitar más confusión.

“Hay rumores que nunca deberían existir”, escribió Abidal en su cuenta de Instagram. En el mismo mensaje aclaró que se encuentra en buen estado: “Estoy aquí con mi familia y todo va bien. El respeto es fundamental. Detrás de todo esto hay una familia y mis hijos. Para que quede claro, estoy bien, vivo y en buen estado. Gracias por su apoyo y mensajes de preocupación. Centrémonos en lo que realmente importa”.

Trayectoria marcada por la superación

La noticia falsa sobre su muerte hacía referencia a un tema sensible: las complicaciones derivadas del trasplante de hígado al que Abidal se sometió en 2012. El exdefensa, hoy con 46 años, había sido diagnosticado con cáncer hepático en 2011, lo que derivó primero en una operación y, posteriormente, en el trasplante. Pese a la dureza del proceso, logró regresar a la élite del fútbol en 2013.

Abidal comenzó su carrera en el Mónaco y continuó en el Lille y el Lyon antes de dar el salto al Barcelona en 2007. Con los catalanes ganó 15 títulos, incluidos cuatro campeonatos de LaLiga y dos Champions League. También formó parte de la selección francesa que alcanzó la final del Mundial de Alemania 2006 y acumuló un total de 67 apariciones internacionales.

Tras dejar el club azulgrana en 2013, volvió brevemente al Mónaco y cerró su carrera profesional en el Olympiacos griego. Posteriormente, inició una etapa como directivo: regresó al Barça en 2018 como director deportivo, cargo que ocupó hasta 2020.

En la actualidad, ejerce como director deportivo del Al Wasl Sports Club en Emiratos Árabes Unidos, puesto al que fue nombrado a inicios de este año.

La rápida aclaración del propio Abidal no solo frenó la circulación de rumores en línea, sino que también sirvió para recordar la importancia de verificar la información antes de difundirla, especialmente cuando involucra temas sensibles como la salud de una figura pública.



