José Benavídez Sr. quedó sorprendido con actuación de Crawford ante Canelo

José Benavídez Sr. -padre de David Benavídez- expresó que quedó muy soprendido con la actuación de Terence Crawford ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez, a quien venció por decisión unánime y le arrebató el campeonato indiscutido de peso supermediano.

En entrevista con Izquierdazo, Benavídez Sr. comentó que pensaba que Crawford perdería ante Canelo Álvarez por la diferencia de peso, pero el estadounidense le terminó callando la boca a todos.

“Me incluyo, me incluyo (entre los que veían ganador a Canelo). Yo siempre pensé que Canelo está súper pesado para Terence Crawford, que estaba subiendo tres divisiones, solo peleó una vez en las 154 y sorprendido, quedé muy sorprendido con la pelea de este sábado. Terence Crawford se miró espectacular”, dijo.

Terence Crawford declaró que su victoria no fue una sorpresa. Credit: David Becker | AP

“Yo pensé que si se quedaba a intercambiar con Canelo iba a ser noqueado, lo hizo y se miró espectacular. En los últimos rounds también hasta lo lastimó, me quedé muy sorprendido, la verdad, y yo creo que fue una muy buena pelea y felicidades a Crawford por su victoria, creo yo que ahora lo hace el libra por libra en las 168 libras”, agregó.

En la superpelea, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo gran parte del duelo.

Al final los jueces le otorgaron la victoria a Bud por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatio en las 168 libras y se convirtió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Por ahora se deconoce cuáles serán los siguientes pasos del estadounidense, ya que en la entrevista sobre el ring expresó que lo conversaría con su equipo, descartando un posible retiro. Una revancha con Canelo Álvarez parece ser la opción más factible, pero Turki Alalshikh insinuó que el siguiente podría ser David Benavídez.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Credit: David Becker | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histório combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Canelo Álvarez expresa su impotencia tras no poder descifrar a Crawford

· Terence Crawford muestra respeto por Canelo y le regresa sus cinturones

· Terence Crawford le da una clase de boxeo a Canelo y lo baja del trono