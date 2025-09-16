Julio César Chávez reacciona a derrota de Canelo Álvarez
El Gran Campeón Mexicano cree que ya la larga trayectoria de Canelo Álvarez le está pasando factura y por eso su cuerpo no le respondió ante Crawford
Julio César Chávez reaccionó a la derrota de Saúl ‘Canelo’ Álvarez contra Terence Crawford y afirmó que su compatriota se veía un poquito cansado en la pelea donde perdió su campeonato indiscutido de peso supermediano.
En declaraciones al Canal 44 de YouTube, el Gran Campeón Mexicano cree que ya la larga trayectoria de Canelo Álvarez le está pasando factura y por eso su cuerpo no le respondió ante Crawford. A pesar del resultado, Chávez aseguró que seguirá apoyándolo.
“Fue una pelea difícil, una pelea complicada para Saúl. Creo que ya veo un poco cansado a Canelo, creo que ya son muchos años peleando, tanto entrenamiento, tantas concentraciones, el cuerpo se cansa”, dijo.
“Lo vi un poquito cansado, pero en el boxeo se gana y se pierde. Creo que nos ha dado más satisfacciones que tristezas y siempre apoyándolo”, agregó.
En la superpelea, Terence Crawford superó al mexicano con su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez conectó golpes de poder, el estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en eñ ring y logró desarmar su ofensiva dominando gran parte del duelo.
Al final los jueces le otorgaron la victoria a Bud por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatio en las 168 libras y se convertió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.
Por ahora no se sabe cuál serán los siguientes pasos del mexicano tras la derrota. Una revancha con Crawford parece ser la opción más factible, pero Turki Alalshikh quiere que el estadounidense pele con David Benavídez.
Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histório combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.
Por su parte, Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.
