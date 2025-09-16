Netflix: Canelo vs. Crawford se convierte en la pelea masculina más vista del siglo

La histórica pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford rompió un récord al convertirse en la disputa masculina de boxeo por un campeonato mundial más vista de este siglo.

En una publicación en su cuenta en oficial en X, Netflix indicó que el duelo donde Crawford le arrebató el título de indiscutido de las 168 libras a Canelo Álvarez tuvo un total de 41.4 millones espectadores.

“Más de 41 millones de espectadores en todo el mundo vieron Canelo vs. Crawford en Netflix, ¡lo que lo convierte en el combate de boxeo por el campeonato masculino más visto de este siglo!”, informó la plataforma.

Over 41 million global viewers watched #CaneloCrawford on Netflix, making it the most-viewed men’s championship boxing match this century! pic.twitter.com/4RXR7qyvyU — Netflix (@netflix) September 15, 2025

A pesar de los buenos números que tuvo el combate en Netflix, Canelo vs. Crawford sigue estando por debajo de los enfrentamientos que protagonizaron Jake Paul vs. Mike Tyson y Katie Taylor vs. Amanda Serrano. El primero estableció un récord histórico de 125 millones de espectadores el pasado 15 de noviembre y el segundo obtuvo 74 millones.

En la superpelea, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo gran parte del duelo.

Al final los jueces le otorgaron la victoria a Bud por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatio en las 168 libras y se convirtió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Canelo Álvarez recibe un golpe de Terence Crawford durante la pelea por el campeonato indiscutible de los supermedianos realizada en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Credit: David Becker | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histório combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

