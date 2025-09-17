Demetrius Andrade critica actuación de Canelo ante Crawford: “Horrible”

Demetrius Andrade criticó y calificó de “horrible” la actuación de Saúl ‘Canelo’ Álvarez ante Terence Crawford, quien lo derrotó por decisión unánime y lo destronó como campeón indiscutido de las 168 libras el pasado fin de semana.

En una entrevista con Push Drunk Boxing, Andrade comentó que Canelo Álvarez no hizo nada para intentar vencer a Crawford y aseguró que lo noquearía si ambos se enfrentaran ahora mismo.

“Canelo trató de hacerme ver como un peleador horrible, pero cuando lo derrotó Terence Crawford se vio horrible, fue mal, eso fue una mi**da, nada de lo que hizo estuvo bien. No hizo nada para cambiar, ningún ajuste, nada de nada, yo noquearía a Canelo hoy mismo, hoy por hoy le patearía el trasero”, dijo.

Recordemos que Demetrius Andrade estuvo buscando una pelea con el mexicano durante varios años, pero el excampeón indiscutido nunca mostró interés en enfrentarlo y el estadounidense lo acusó de evadirlo. Tras perder ante David Benavídez en 2023, sus opciones de pelea con el tapatío se esfumaron.

En la superpelea con Terence Crawford el mexicano fue superado gracias a la técnica, velocidad e inteligencia boxística de ‘Bud’. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo gran parte del duelo.

Al final los jueces le otorgaron la victoria a Bud por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatio en las 168 libras y se convirtió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Por ahora no se sabe cuál serán los siguientes pasos del tapatío tras la derrota. Una revancha con Crawford parece ser la opción más factible, pero Turki Alalshikh quiere que el estadounidense pelee con David Benavídez.

Canelo Álvarez recibe un golpe de Terence Crawford durante la pelea por el campeonato indiscutible de los supermedianos realizada en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Credit: David Becker | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histório combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

