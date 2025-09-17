Eddy Reynoso habla por primera vez tras derrota de Canelo

El entrenador Eddy Reynoso se pronunció por primera vez tras la derrota de Saúl ‘Canelo’ Álvarez ante Terence Crawford y dejó claro que esto solo es un aprendizaje que les servirá para mejorar y seguir adelante.

En una publicación en su cuenta en Instagram, Reynoso expresó que los mexicanos deben sentirse orgullosos por las alegrías que Canelo Álvarez les ha dado e indicó que se tomarán un descanso para analizar los errores y volver más fuertes.

“Saúl Álvarez va más allá del boxeador: Saúl Álvarez es y será uno de los mexicanos que vino a cambiar la mentalidad de muchos; vino a demostrar que un mexicano es capaz de lograr todo lo que se proponga, dentro y fuera de su patria. Mexicanos, sintámonos orgullosos de este hombre que tantas satisfacciones nos ha dado. Solo los grandes enfrentan la derrota de frente, por la puerta grande y no por la de atrás. Esta fue solo una derrota, como las que hemos tenido antes y que nos han servido para mejorar y seguir adelante, como siempre”, dijo.

“Por lo pronto, descansaremos y nos tomaremos el tiempo necesario para analizar los errores y hacer los ajustes que tengamos que hacer. ‘Un hombre no está acabado a menos que se rinda’. Esto aquí no termina. Gracias a todos los que nos han acompañado durante estos 20 años de carrera, a quienes han gritado con nosotros: ¡Viva México, cab**nes! ¡Viva el Canelo!”, concluyó.

En la superpelea, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo gran parte del duelo.

Al final los jueces le otorgaron la victoria a Bud por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatio en las 168 libras y se convirtió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Por ahora no se sabe cuál serán los siguientes pasos del mexicano tras la derrota. Una revancha con Crawford parece ser la opción más factible, pero Turki Alalshikh quiere que el estadounidense pelee con David Benavídez.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histório combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Canelo Álvarez se pronuncia en redes sociales tras derrota ante Crawford

· Terence Crawford muestra respeto por Canelo y le regresa sus cinturones

· Óscar de la Hoya se burla de Canelo tras derrota ante Crawford