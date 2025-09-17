JM Márquez critica la esquina de Canelo tras derrota ante Crawford

Juan Manuel Márquez criticó a la esquina de Saúl ‘Canelo’ Álvarez por no tener ninguna estrategia para hacerle frente a Terence Crawford, quien lo derrotó por decisión unánime el pasado fin de semana en Las Vegas.

En un análisis en el programa “Desde el ring”, Dinamita Márquez explicó que Canelo Álvarez solo intentó conectar golpes de poder durante toda la pelea y al no funcionarle no tuvo un plan B para intentar contrarrestar a Crawford.

“Yo creo y sin temor equivocarme, con todo respeto, (Canelo se vio) limitado en algunos episodios. Limitado y no tenía ninguna estrategia, y también parte de la esquina de no mandarlo a hacer otro tipo de cambio. Si no le funcionan los golpes de poder, si no funciona lo que estás haciendo, cuando no le mandan a hacer una estrategia (diferente), no tiene un plan B y eso es un problema. No hay un plan B, creo que la esquina tiene que ver en ese sentido, pero bueno…”, dijo.

“Creo que fue en algunos rounds competitivo (Canelo), pero la técnica del boxeo, los contragolpes y creo que también usar muy bien la distancia de Crawford le hizo aspirar a llegar a la victoria. Creo que fue muy importante las combinaciones de cuatro o cinco golpes. El nunca cambiarse de guardia también, porque hay que saber que Crawford maneja las dos guardias y creo que les dio mejores resultados la guardia zurda”, agregó.

En la superpelea, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo gran parte del duelo.

Al final los jueces le otorgaron la victoria a Bud por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatio en las 168 libras y se convirtió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Por ahora no se sabe cuál serán los siguientes pasos del mexicano tras la derrota. Una revancha con Crawford parece ser la opción más factible, pero Turki Alalshikh quiere que el estadounidense pelee con David Benavídez.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Credit: David Becker | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histório combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Sigue leyendo:

· Canelo Álvarez se pronuncia en redes sociales tras derrota ante Crawford

· Eddy Reynoso habla por primera vez tras derrota de Canelo Álvarez

· Óscar de la Hoya se burla de Canelo tras derrota ante Crawford