Entrenador de Cowboys no ve problema con presencia de Tom Brady en entrenamientos

El entrenador de los Dallas Cowboys, Brian Schottenheimer, restó importancia este miércoles a la presencia de Tom Brady en los partidos como analista de televisión, pese a que el exmariscal de campo es también propietario minoritario de los Las Vegas Raiders, rivales de los Cowboys en la semana 11 de la NFL.

Schottenheimer y Johnson descartan conflicto de intereses

Tanto Schottenheimer como Ben Johnson, coach de los Chicago Bears, coincidieron en que no existe un riesgo de ventaja competitiva para los Raiders por la doble función de Brady, quien trabaja como analista estelar en Fox Sports y a la vez forma parte de la directiva del equipo de Las Vegas.

“No me preocupa. Cambiamos semanalmente lo que hacemos. Tom podrá ver la grabación y lo mismo que cualquiera tiene acceso ahora mismo”, afirmó Johnson al ser cuestionado por la prensa.

Por su parte, Schottenheimer fue contundente:

“Seamos claros. Todos tienen el libro de jugadas de todos. Todos conocen a alguien que ha estado en otro equipo. No tengo ningún problema con esto”.

La postura de la NFL sobre Brady

La NFL aclaró en un comunicado que Tom Brady tiene prohibido acudir a las instalaciones de equipos para entrenamientos o reuniones de producción. Sin embargo, no existe ninguna norma que le impida sentarse en la cabina de entrenadores o usar auriculares durante un partido.

El tema generó polémica luego de que Brady fue captado el pasado domingo en el Allegiant Stadium, casa de los Raiders, con auriculares y siguiendo de cerca el plan de juego en la derrota 20-19 frente a los Los Angeles Chargers.

Apoyo de Pete Carroll a Tom Brady

Desde los Raiders, el entrenador Pete Carroll defendió la postura del siete veces campeón del Super Bowl, asegurando que no interfiere en las decisiones del equipo.

“Tom ha intentado cumplir todo con rigor y respeto. No está planeando partidos con nosotros ni nos habla de nada que no sean nuestras conversaciones. Es muy respetuoso”, explicó Carroll.

