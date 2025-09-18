CMB ordena revancha inmediata entre Christian Mbilli y Lester Martínez

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ordenó una revancha inmediata entre Christian Mbilli y Lester Martínez, quienes empataron el pasado fin de semana en una pelea por el título interino de 168 libras del organismo en manos del francés.

A través de sus redes sociales, el CMB decidió por unanimidad que Mbilli y Martínez deben enfrentarse por segunda vez luego de la guerra que ambos brindaron al público en el Allegiant Stadium en Las Vegas.

“La Junta de Gobernadores del CMB votó unánimemente a favor de ordenar la revancha entre el campeón interino del CMB, Cristian Mbilli, contra Lester Martínez después de su sensacional pelea que terminó en empate con una gran demanda pública de una revancha”, informó.

‼️ WBC Board of Governors has unanimously voted in favor to order the rematch between WBC Interim Champion Cristian Mbilli vs Lester Martinez after their sensational fight which ended in a draw with huge public demand for a rematch!#wbcboxing #riyadhseason pic.twitter.com/cY6AseDIJK — World Boxing Council (@WBCBoxing) September 17, 2025

La pelea entre Christian Mbilli y Lester Martínez se vivió con mucha intensidad desde el primer asalto y se convirtió en una guerra que tuvo momentos de dominio alternos para cada boxeador. En varias ocasiones, el campeón francés logró acorralar al guatemalteco contra las cuerdas, conectando golpes potentes que por momentos parecieron aturdirlo.

Pero, Martínez demostró una tenacidad impresionante, logrando escapar de los momentos de presión y respondiendo con su propia ofensiva, incluso dominando al francés en los asaltos intermedios. Tras finalizar los diez asaltos, los jueces decretaron un empate por decisión dividida en las tarjetas. Uno vio ganar a Martínez 97-93, otro le dio la victoria a Mbilli 96-94, y el tercero vio una igualdad de 95-95.

De acuerdo con los datos oficiales de CompuBox, Lester Martínez conectó 412 de 980 golpes, 139 más que el campeón Christian Mbilli (273 de 787).

El peleador guatemalteco Lester Martínez lanza un golpe contra Christian Mbilli durante su trepidante pelea en la función de Canelo vs. Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Credit: David Becker | AP

Lester Martínez, 29 años, tendrá una nueva oportunidad de coronarse campeón mundial en la revancha con Mbilli. El guatemalteco sigue invicto posee marca de 19 victorias y un empate.

Por su parte, Christian Mbilli, de 29 años, retuvo su título interino de 168 libras del CMB al empatar con el guatemalteco Martínez. El peleador francés tiene récord invicto después de 29 peleas, 23 de ellas las ganó por nocaut, y un empate.

Sigue leyendo:

· Lester Martínez envía mensaje de agradecimiento a Guatemala y adelanta: “Vamos a ser campeones mundiales”

· Brutal pelea de Lester Martínez y Christian Mbilli termina en empate

· “Los latinos somos cab…”: Guatemalteco Léster Martínez opina sobre la situación de los inmigrantes en EE.UU.