Arrestan a estudiante en Nueva York por sextorsión: podría haber cientos de víctimas

Un alumno de la Escuela Secundaria Fieldstone en Stony Point, Nueva York, fue arrestado por múltiples cargos graves tras meses de investigación de un complot de sextorsión. Las autoridades creen que podría haber cientos de víctimas vinculadas al caso.

El Departamento de Policía de Stony Point informó esta semana que un estudiante de secundaria fue arrestado por uso de un niño en una actuación sexual y promoción de una actuación sexual por parte de un niño.

La investigación comenzó en febrero y el menor sospechoso fue detenido en junio, aunque los cargos se presentaron la semana pasada. Su nombre se mantiene en reserva debido a su edad.

“Muchos de estos casos terminan fuera del estado, fuera del país, en su mayoría. Por lo tanto, es un tanto inusual y preocupante”, declaró el detective Andrew Kryger en un comunicado enviado a ABC News.

Modus operandi

El caso involucra a estudiantes varones que creían estar interactuando con una mujer en redes sociales. Sin embargo, en realidad se comunicaban con el estudiante acusado, quien posteriormente los amenazaba con difundir imágenes explícitas si no entregaban dinero.

Hasta ahora se han identificado seis víctimas, pero la policía advierte que podrían existir cientos de casos adicionales.

La sextorsión se ha convertido en una amenaza creciente en Estados Unidos y el mundo, según el FBI, que entre octubre de 2021 y marzo de 2023 recibió más de 13,000 denuncias de menores víctimas de este delito.

La policía de Stony Point, junto con el Distrito Escolar Central de North Rockland, planea organizar un foro comunitario en la Escuela Secundaria Fieldstone para orientar a padres y estudiantes sobre los riesgos de la sextorsión.

“Es fundamental crear entornos seguros y sin prejuicios donde los niños se sientan cómodos al denunciar sus inquietudes”, señaló el Departamento de Policía.

Las autoridades instan a las posibles víctimas a contactar directamente al detective Kryger.

Sigue leyendo:

–Buscan a sospechoso de homicidio en el estado de Nueva York tras muerte de su novia hispana

–Adolescente hispana muere tras ser arrollada por un hombre ebrio en Nueva York

–Arrestan a hombre acusado de asesinar y prender fuego a pareja de ancianos en Nueva York