Marco Barrera asegura que Crawford le tapó la boca con su actuación ante Canelo

Marco Antonio Barrera, excampeón mundial, aseguró que Terence Crawford le “tapo la boca” con su actuación ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez, a quien destronó como campeón indiscutido de peso supermediano.

En una entrevista en el canal 210 Boxing TV, Barrera explicó que la estrategia que utilizó Crawford contra Canelo Álvarez fue extraordinaria porque demostró que un peso chico puede ganarle a uno grande.

“Fue una gran pelea. Yo decía que tenía como cinco o seis rounds Crawford para hacer la diferencia, pero me tapó la boca. Demostró que la calidad hace más que cualquier cosa y le ganó bien a Canelo. A todos que pensábamos eso, que un peso chico no le puede ganar a un peso grande, se nos olvidó decir que un extraordinario peso chico sí le puede ganar a un gran campeón como es Canelo”, dijo.

“Esa extraordinaria estrategia de zurdo. Desde que se dio cuenta que Canelo no podía entrar se aventó todos los 12 rounds y Canelo difícilmente pudo hallarle al estilo zurdo. Nunca se cambió, camino muy bien. De hecho Canelo lo quería cerrar, pero la habilidad y poder salir (de Crawford), poder ir hacia atrás, ese jab de mano derecha también toda la noche no lo dejó de tirar…”, agregó.

En la superpelea, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo gran parte del duelo.

Al final los jueces le otorgaron la victoria a Bud por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatío en las 168 libras e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta (el único peleador que lo ha logrado).

Por ahora se deconoce cuáles serán los siguientes pasos del estadounidense, ya que en la entrevista sobre el ring expresó que lo conversaría con su equipo, descartando un posible retiro. Una revancha con Canelo Álvarez parece ser la opción más factible, pero Turki Alalshikh insinuó que el siguiente podría ser David Benavídez.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Credit: David Becker | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histório combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

