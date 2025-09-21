Óscar de la Hoya: Crawford hizo quedar a Canelo como un tonto

Óscar de la Hoya, promotor de Golden Boy Promotions, expresó que Terence Crawford hizo quedar como un tonto a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en la pelea donde destronó al mexicano de sus títulos de peso supermediano.

En su tradicional Clap Back Thursday publicado en Instagram, De la Hoyav se burló nuevamente de Canelo Álvarez y aplaudió la gran actuación que Crawford.

“Felicitaciones a Crawford. Subió tres divisiones e hizo una gran pelea. ¡Qué gran actuación! Fue como quitarle el dulce a un bebé. Simplemente jugó con Canelo, lo hizo quedar como un tonto. Y antes de que empiecen con sus tonterías sobre que Canelo es viejo, ¡sepan que Crawford es mayor! Eso no es excusa. Predije la pelea entre Canelo y Crawford como un adivino”, dijo.

“Canelo tenía los pies pegados a la lona y estaba golpeando el aire. ¿Qué demonios fue eso? Mira, promoví a Canelo toda su carrera y los únicos rivales reales a los que se enfrentó fueron Mayweather, Bivol y Crawford y todos jugaron con él. Incluso Mayweather sabía que Crawford iba a escuela. Apostó $50,000 a Crawford para ganar”, concluyó.

En la superpelea, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo gran parte del duelo.

Al final los jueces le otorgaron la victoria a Bud por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatío en las 168 libras e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta (el único peleador que lo ha logrado).

Por ahora no se sabe cuál serán los siguientes pasos del tapatío tras la derrota. Una revancha con Crawford parece ser la opción más factible, pero Turki Alalshikh quiere que el estadounidense pelee con David Benavídez.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Credit: David Becker | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histório combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

