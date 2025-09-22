Sabine Moussier confiesa que se enamoró de un hombre sin verlo nunca en persona

Sabine Moussier, una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana, sorprendió recientemente al revelar en una emotiva entrevista con Yordi Rosado un episodio poco conocido de su vida personal: un romance intenso, profundo… y completamente virtual, con un hombre al que jamás vio en persona.

Lo que comenzó como un simple mensaje de “hola, ¿cómo estás?” en WhatsApp, se convirtió en una historia de amor, ilusión, y finalmente, peligro.

El inicio de una conexión inusual

Todo empezó cuando Sabine recibió un mensaje de un desconocido cuya foto de perfil le pareció atractiva. “¡Ay, qué guapo!”, pensó al verlo. Él le explicó que no le gustaba hablar porque, supuestamente, había sido secuestrado y tenía las cuerdas vocales dañadas.

“Cuando empezamos a hablar, me hacía una voz rara… yo decía: ‘¿en qué momento, pobre hombre, le hice hablar si no podía?’. Me daba pena decirle que no lo entendía”, confesó la actriz.

A pesar de la extraña voz y la imposibilidad de verse físicamente —él tenía arresto domiciliario y solo podía verla a ella por cámara, mientras que ella veía una pantalla negra—, Sabine comenzó a tejer un vínculo emocional profundo. Incluso consultó con la persona que le pasó el número: “Le dije: ‘¿tú lo conoces? Tengo dos hijos, es mucha responsabilidad’”. Le aseguraron que era “un tipazo”.

La intensidad de esa conexión la llevó a tomar una decisión simbólica: tatuarse una fecha. “4 de noviembre del 2014. Ese día comenzaron a hablar.

“Me lo tatué por dos cosas: si es lo que estoy viviendo, y si este amor es tan intenso y tan grande. Ya sé que van a decir que estoy loca, pero tanto lo dije que lo viví. Me ilusioné de la ilusión. Siempre creí que lo iba a conocer… y siempre ha estado en mi vida”. Sabine Moussier

Sin embargo, lo que parecía una historia romántica y peculiar dio un giro oscuro. Con el tiempo, ese hombre que era su “compañero” para ver series y conversar, se convirtió en una amenaza real.

“Se volvió como un apapacho… pero después se volvió una amenaza. De verdad, no sé si escogen a gente que saben que es vulnerable, pero a mí de verdad…”, confesó con voz entrecortada. Las amenazas incluían la posibilidad de que él difundiera videos íntimos. “Me fui a internar por codependencia”, reveló.

De acuerdo a lo que dijo en la entrevista, hoy, Sabine sigue adelante, con su tatuaje como recordatorio de una lección aprendida con dolor, pero también con fortaleza.

