Sergey Kovalev felicita a Crawford por su impecable actuación contra Canelo

Sergey Kovalev, excampeón unificado de peso semicompleto, felicitó a Terence Crawford por su impecable actuación ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez, a quien le arrebató el título de indiscutido de peso supermediano tras vencerlo por decisión unánime.

En una entrevista con Seconds Out, Kovalev comentó que era uno de los que pensaba que Crawford no tendría ninguna oportunidad contra Canelo Álvarez por la diferencia de peso, pero reconoció que se adaptó bien a la división.

“Pensé que sería muy difícil para él obtener la victoria debido al peso, pero Terence tuvo una actuación impecable y se adaptó muy bien a una nueva división. Lo felicito”, dijo.

En la superpelea, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo gran parte del duelo.

Al final los jueces le otorgaron la victoria a Bud por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatío en las 168 libras e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta (el único peleador que lo ha logrado).

Por ahora se deconoce cuáles serán los siguientes pasos del estadounidense, ya que en la entrevista sobre el ring expresó que lo conversaría con su equipo, descartando un posible retiro. Una revancha con Canelo Álvarez parece ser la opción más factible, pero Turki Alalshikh insinuó que el siguiente podría ser David Benavídez.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Credit: David Becker | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histório combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

