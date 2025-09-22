Teddy Atlas afirma que derrota ante Crawford dañó legado de Canelo

El entrenador Teddy Atlas afirmó que la derrota ante Terence Crawford dañó el legado de Saúl ‘Canelo’ Álvarez porque no pudo con alguien que subió dos categorías y venía de un gran tiempo inactivo.

En su canal oficial de Youtube, Atlas cree que Canelo Álvarez debe remendar su error enfrentando por segunda vez a Crawford para que pueda limpiar su nombre.

“Perdió contra un tipo (Terence Crawford) que ganó su primera vez en las 135 libras y ha estado inactivo. Esto sí que daña su legado. ¿Quiere enmendar un error? ¿Le preocupa su legado? Baja un poco de lo que teníamos. La única razón para que Canelo continúe es si no quiere irse de esta manera. Busca deshacer lo que se hizo en la pelea con Crawford”, dijo.

Canelo Álvarez no pudo descifrar el estilo de Terence Crawford. Credit: David Becker | AP

Por ahora no se sabe cuál serán los siguientes pasos del tapatío -aunque mostró interés en una revancha- y Terence Crawford tras la derrota. Un segundo duelo entre ambos podría ser la opción más factible, pero Turki Alalshikh quiere que el estadounidense pelee a continuación con David Benavídez.

En la superpelea realizada en Las Vegas, Terence Crawford fue muy superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el peleador estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo con mayor volumen de golpeo.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Bud -como se le conoce- por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatio en las 168 libras y se convirtió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Credit: David Becker | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histório combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

