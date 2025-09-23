Jake Paul y Gervonta Davis pelearán en un peso pactado de 195 libras

Jake Paul y Gervonta Davis pelearán en un peso pactado de máximo 195 libras en la pelea de exhibición que protagonizarán el 14 de noviembre en el Kaseya Center en Miami, Florida.

Esto quiere decir que Davis deberá subir 60 libras, ya que es un peleador que hace vida en las 135 libras. En cambio, Paul -que milita en la división de peso crucero- solo tendrá que bajar 5 libras para enfrentarse a ‘Tank’.

En la conferencia de prensa realizada en Nueva York, Nakisa Bidarian -CEO de Most Valuable Promotions- también anunció que utilizarán guantes de 12 onzas y el duelo será a 10 rounds con duración de 3 minutos cada uno.

Además, Bidarian explicó que el enfrentamiento contará con tres jueces que calificarán la pelea y en caso de que la disputa se vaya a la distancia habrá tarjetas para definir un ganador.

Esta disputa sorprendió a los fanáticos y ha sido muy criticada, ya que la última pelea de Jake Paul fue en las 200 libras y Gervonta Davis milita en la división ligera (65 libras de diferencia). De hecho, por culpa de la diferencia de peso el duelo fue cambiado de la ciudad de Atlanta a Florida porque la Comisión Atlética de Giorgia no estuvo de acuerdo en que se llevara a cabo.

En experiencia Davis tiene todas las de ganar, pero ambos peleadores militan en pesos diferentes. Esto podría representar un problema para ‘Tank’ y darle algo de ventaja al youtuber convertido en boxeador.

Recordemos que Jake Paul viene de vencer a Julio César Chávez Jr. por decisión unánime el pasado mes de junio, mientras que Tank Davis protagonizó un polémico empate con Lamont Roach Jr. y mantuvo su cetro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Gervonta Davis, de 29 años, mantuvo su marca inmaculada tras empatar de forma polémica ante Roach. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida, y un empate.

