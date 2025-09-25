Toluca acaparó el XI ideal de la fecha 10 con Paulinho, Alexis Vega y Nicolás Castro

El 6-2 de Toluca a Monterrey tuvo su justo reconocimiento para la escuadra escarlata al acaparar el XI Ideal de la jornada 10 de la Liga MX con las nominaciones del portugués Paulinho, Alexis Vega y el argentino Nicolás Castro, que sin duda no pasaron de noche en el análisis de Data Factory.

De acuerdo a esta empresa de estadísticas y análisis deportivo, los tres jugadores fueron los factores determinantes para la actuación redonda que tuvo el actual campeón de Liga, pasándole por encima al Monterrey de una forma alarmante en algo que no sucedía desde hace 20 años, cuando el Cruz Azul los derrotó 6-1 en la temporada del año 2000.

De acuerdo al análisis de Data Factory, este es el XI Ideal de la fecha 10 de la Liga MX. Crédito: Cortesía

En este caso, Paulinho y Nico Castro se destacaron primordialmente con sus goles, pues mientras el portugués se retrató con tres goles, su compañero Castro no se quedó atrás con un doblete para sumar cinco de los seis goles de la goleada sobre el cuadro de la Pandilla.

Mientras que Alexis Vega sigue mostrando su gran nivel al mostrarse como el jugador con más asistencias y que fue el factor para colocar a su equipo en la zona exacta para poder hacer daño, permitiéndoles abrir un marcador de una forma espectacular contra un Monterrey muy lejos de su nivel.

Después de la tercia de jugadores del Toluca, también se hicieron presentes el uruguayo Santiago Homenchenko, quien anotó dos goles en el destacado empate del Querétaro en la casa del Cruz Azul y entre ellos un auténtico golazo con el disparo de casi 75 metros que evidenció la falta de colocación del portero colombiano de la Máquina Celeste Kevin Mier.

A su vez también apareció Alejandro Zendejas del América que se despachó con el gol de la victoria del América en un partido donde el cuadro americanista pasó problemas por competir la mayor parte del equipo con un equipo alternativo y que al final se pudo arreglar el encuentro para las Águilas que terminaron llevándose los tres puntos.

El resto de los elegidos

Data Factory, también eligió al portero de los Gallos Blancos Guillermo Allison con un 7.1 de calificación, así como el defensa de Tigres Marco Farfán con 7.2, José Castillo de Chivas con 7.0, Emmanuel Echeverría de Santos 7.3, Richard Ledezma de Chivas 7.4 y el colombiano James Rodríguez del León 7.4.

🔥 ¡DOBLETE de Homenchenko! Golazo de Gallos para darle la ventaja frente a Cruz Azul 🐓⚽ #LigaMX pic.twitter.com/NtwatdYJBA — TUDN USA (@TUDNUSA) September 25, 2025

En el caso de James, su regreso a la alineación del cuadro esmeralda ayudó a salvar por lo menos el empate en casa con Mazatlán 2-2, después de que en la fecha anterior se negó a viajar para jugar contra Xolos Tijuana, que terminó goleándolos 5-0.

