Qué colores de velas prender si deseas protección espiritual

Encender una vela es un acto de luz que no solo ilumina el espacio físico, también fortalece tu campo energético.

Dentro del mundo esotérico, existen colores de velas específicos que se utilizan en rituales de protección espiritual ayudándote a blindar tu energía, cortar lazos tóxicos y transformar vibraciones negativas en fuerza y claridad interior.

A continuación, conoce qué velas debes prender para protegerte y cómo realizar rituales sencillos que refuercen tu bienestar espiritual.

Velas rojas: fuerza y protección ante el peligro

El color rojo está vinculado con la energía vital, la pasión y la valentía. A nivel espiritual, este color se utiliza para reforzar el aura, atraer coraje y defenderse de personas o situaciones que intentan desgastar nuestras fuerzas.

Encender una vela roja es ideal en momentos de vulnerabilidad emocional o cuando sientes que alguien intenta afectar tu equilibrio con envidia o malas intenciones.

Ritual con vela roja para la fortaleza

Materiales:

1 vela roja

Un plato blanco

Pétalos de rosa roja

Coloca la vela en el centro del plato y rodéala con pétalos de rosa. Enciéndela y repite: “Nada puede contra mi fuerza, nada oscurece mi luz”.

Deja que la vela arda al menos 20 minutos diarios durante tres días seguidos.

Velas negras: cortar energías negativas

Aunque el negro suele relacionarse con lo oscuro, en magia esotérica es un color de protección y limpieza profunda.

Las velas negras se encienden para romper maleficios, cortar lazos energéticos dañinos y cerrar ciclos que nos drenan.

Este color es especialmente poderoso en rituales de ruptura de relaciones tóxicas, limpieza de envidias o para quienes sienten una pesada carga emocional.

Ritual con vela negra para liberar bloqueos

Materiales:

1 vela negra

Un vaso de agua con sal

Un cuarzo transparente

Enciende la vela negra y colócala frente al vaso con sal y el cuarzo. Visualiza cómo toda energía negativa se disuelve en el agua y la llama transforma la oscuridad en luz.

Cuando la vela termine, tira el agua en un desagüe y limpia el cuarzo bajo agua corriente.

Velas violetas: transmutación y protección espiritual

El violeta es el color de la transmutación, la espiritualidad elevada y la conexión con lo divino.

Las velas violetas son perfectas para protegerte de energías densas al mismo tiempo que transforman esas vibraciones en aprendizaje y crecimiento espiritual.

Este color también se usa para abrir caminos en momentos de confusión y para fortalecer la conexión con guías espirituales y ángeles.

Ritual con vela violeta para la transmutación

Materiales:

1 vela violeta

Incienso de sándalo

Un cuaderno o papel

Enciende la vela junto con el incienso. Escribe en el papel todo aquello que deseas liberar (miedos, bloqueos, personas tóxicas).

Dobla el papel y colócalo bajo la vela mientras repites: “Transformo lo que me daña en fuerza y sabiduría”.

Al consumirse la vela, quema el papel en un lugar seguro y agradece por la protección recibida.

Consejos para usar velas de protección correctamente

Elige el día adecuado

Los sábados, bajo la influencia de Saturno, son ideales para rituales de corte, limpieza y protección espiritual.

Limpia el espacio antes del ritual

Pasa incienso o sahumerio de copal por tu casa o cuarto antes de encender la vela para que la energía se mantenga pura.

Mantén la intención firme

La clave de todo ritual es tu intención. Antes de prender la vela, visualiza un campo de luz que te rodea y te blinda contra cualquier energía negativa.

Otros colores de velas que ayudan a proteger

Vela blanca: protección universal y limpieza energética.

Vela dorada: fortalece el aura y conecta con la luz divina.

Vela azul oscuro: calma ataques energéticos y refuerza la serenidad espiritual.

La fuerza protectora de las velas

Las velas rojas, negras y violetas son aliadas poderosas en el camino de la protección espiritual.

Cada color aporta una vibración distinta: el rojo te da fuerza, el negro rompe ataduras y el violeta transmuta las energías.

Al incluir estos rituales en tu vida, estarás fortaleciendo tu espíritu y asegurando un espacio de luz y paz interior.

