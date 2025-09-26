Siete futbolistas de la selección de Malasia fueron suspendidos por falsificación de documentación

La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció este viernes la suspensión, por un período de doce meses de todas las actividades relacionadas con el fútbol, del futbolista malasio de origen argentino Facundo Garcés, defensa del Alavés, y otros seis futbolistas nacionalizados por ese país, por infracciones vinculadas a falsificación documental en el marco de las eliminatorias de la Copa Asiática 2027.

El caso conlleva además a una multa de 350,000 francos suizos (unos 438,000 dólares) impuesta a la Asociación de Fútbol de Malasia (FAM), que presentó consultas de elegibilidad ante la FIFA utilizando documentación falsificada con el objetivo de alinear a Garcés y a los jugadores Gabriel Palmero, cedido por el Tenerife al Unionistas de Salamanca de la Primera RFEF; Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Irazábal y Héctor Hevel.

🚨 FIFA sanciona al delantero de #América, Rodrigo Holgado, con una suspensión de toda actividad relacionada al fútbol por 1 año a partir de hoy por “utilizar documentación manipulada para jugar con Malasia” 🇲🇾



👀 Así mismo, 6 jugadores más fueron sancionados con la Selección de… pic.twitter.com/ahJo1k3FNk — Pipe Sierra (@PSierraR) September 26, 2025

Los siete futbolistas participaron el pasado 10 de junio en el encuentro frente a Vietnam, correspondiente a la tercera ronda clasificatoria para la Copa Asiática de Arabia Saudí 2027. Tras ese partido, la FIFA recibió una denuncia cuestionando la elegibilidad de varios de ellos.

Cada futbolista deberá abonar una sanción económica de 2,000 francos suizos (unos 2500 dólares), además de cumplir la suspensión de un año.

MACHUCA NO PODRÁ JUGAR POR 12 MESES ❌



➡️ La FIFA sancionó al jugador de Vélez y a otros seis futbolistas por una falsificación de documentos en la Federación de Malasia, que también fue castigada



📋 "La FAM (Federación Malasia de Fútbol) había enviado a FIFA consultas sobre… pic.twitter.com/zBsLUpGai6 — Diario Olé (@DiarioOle) September 26, 2025

La FIFA trasladó asimismo al Tribunal de Fútbol la cuestión de la elegibilidad de los jugadores para representar a la selección de Malasia. Tanto la FAM como los sancionados han sido notificados de la decisión y disponen de diez días para solicitar una resolución motivada, que en caso de emitirse podría ser apelada ante la Comisión de Apelación.

