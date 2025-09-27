Marimar Vega celebra el cumpleaños de su esposo con una escapada a Madrid

A solo unos días de haberse despedido del que fue su hogar en Los Ángeles por muchos años, la actriz Marimar Vega y su esposo Jerónimo Rodríguez se embarcaron en una aventura por Europa para celebrar una fecha muy especial: el cumpleaños número 45 del cineasta.

De acuerdo con lo revelado por la histrionisa en una publicación desde su cuenta de Instagram, la parejita de enamorados escogió como destino de su viaje Madrid, España. Y para no dejar pasar desapercibida esta celebración en el extranjero, la protagonista de historias como “Amor cautivo” y “Emperatriz” inmortalizó sus mejores momentos con algunas fotografías y videos.

En dicho contenido se les ve disfrutando de su estancia en la capital española por medio de lujosas cenas y atardeceres frente al mar. Sin embargo, hubo otro detalle dentro de la publicación que terminó por robarse la atención de los internautas.

Hablamos del conmovedor mensaje que Marimar Vega dedicó a Jerónimo Rodríguez, donde resaltó las cualidades que la enamoraron de él: “Feliz cumple mi amor, que luz sea siempre para ti, que sigas llenándonos de luz a todos los que tenemos la fortuna de compartir la vida contigo, (chata y yo siempre las más afortunadas). Llegaste a llenar nuestra vida de luz y de amor. Que sea un año hermoso“, comenzó la famosa.

Bajo esta misma tesitura, se dijo agradecida de poder festejar esta fecha importante en un destino glorioso: “Qué alegría celebrarlo como nos gusta en una de nuestras ciudades favoritas. Te amo @jero_rod”, añadió.

Es así como los enamorados comprueban una vez más que su relación va viento en popa y que su reciente mudanza de Los Ángeles a un destino que aún no han confirmado, han fortalecido su historia de amor.

Recordemos que fue a principios del mes de septiembre que Marimar Vega y Jerónimo Rodríguez dieron a conocer la noticia de su mudanza: “Ayer se cerró un ciclo muy especial. Un lugar donde Jero y yo empezamos nuestra historia, vivimos por primera vez, celebramos nuestra primera Navidad juntos, Chata tuvo su primer jardín y nació la semilla de El Rincón“, explicó la histrionisa desde Instagram.

El valor que más predominó dentro de su post de despedida fue la gratitud: “Ese hogar fue un sueño hecho realidad y siempre será parte de nuestra historia. Hoy lo despido con gratitud, porque los recuerdos se quedan y la vida nos abre nuevos caminos. Gracias, LA, por tantas primeras veces y memorias hermosas“, finalizó.

