Taylor Swift obtiene orden de alejamiento de cinco años contra acosador

La superestrella Taylor Swift logró una importante victoria legal en su lucha por garantizar su seguridad personal. Un tribunal del condado de Los Ángeles emitió esta semana una orden de alejamiento de cinco años contra Brian Jason Wagner, un hombre de 45 años acusado de hostigarla de forma persistente durante 2024.

Según documentos judiciales, Wagner habría intentado en múltiples ocasiones contactar con la cantante, acercarse a sus propiedades e incluso irrumpir en ellas. Entre las pruebas presentadas por el equipo legal de Swift se incluyen tres intentos documentados de ingresar a inmuebles vinculados a la artista, así como el envío de cartas desde prisión.

Además, Wagner habría modificado su dirección legal para hacerla coincidir con la de la intérprete de “Karma”, un gesto que sus abogados describieron como un claro indicio de una “obsesión creciente”.

Uno de los incidentes más alarmantes ocurrió en julio de 2024, cuando la policía lo encontró cerca de una de las residencias de Swift portando una botella de vidrio, lo que generó preocupación por su posible intención de causar daño.

Ante este patrón de conducta, el tribunal dictó una orden de alejamiento que prohíbe a Wagner acercarse no solo a Taylor Swift, sino también a sus hogares, lugares de trabajo, vehículos y cualquier espacio donde ella se encuentre. La medida, vigente hasta 2030, también le impide portar armas —incluidos chalecos antibalas— y advierte que cualquier incumplimiento podría acarrear consecuencias penales más severas.

Swift aclaró que no tenía ninguna relación con Wagner

En una declaración presentada ante la corte, Swift aclaró que nunca ha tenido relación alguna con Wagner y que sus afirmaciones sobre una supuesta relación romántica son completamente falsas. La cantante expresó que el comportamiento del hombre generó en ella un temor genuino por su integridad física y emocional.

Este no es el primer caso de acoso que enfrenta la artista. En 2018, un hombre fue arrestado tras irrumpir en su departamento en Nueva York, donde durmió en su cama y usó su ducha. Aquel episodio, que derivó en cargos penales, puso en evidencia los riesgos constantes que enfrentan las figuras públicas —especialmente las mujeres— ante la obsesión desmedida de algunos seguidores.

El equipo legal de Taylor Swift ha reiterado su compromiso de tomar medidas enérgicas contra cualquier amenaza, por mínima que parezca. Este nuevo fallo judicial no solo refuerza la protección de la artista, sino que también envía un mensaje claro: el acoso no será tolerado.

Mientras tanto, el caso contra Wagner continuará su curso en los tribunales, con la posibilidad de que enfrente cargos adicionales si se comprueba que violó la orden de alejamiento en el pasado o lo hace en el futuro.

