Óscar de la Hoya asegura que una revancha con Crawford sería el fin de Canelo

Óscar de la Hoya, promotor de Golden Boy Promotions, aseguró que si Saúl ‘Canelo’ Álvarez acepta una revancha con Terence Crawford sería el fin de su carrera porque el mexicano no podrá con su estilo de pelea.

En una entrevista con el canal El Show de Piolín, De la Hoya explicó que un boxeador que se mueve como Crawford es letal para Canelo Álvarez y por eso cree que en un segundo duelo el tapatío volvería a perder.

“No, no, no, sería quizá… sería el fin de la carrera de Canelo. Si tú metes a Crawford… porque son los estilos, el estilo cuenta. No es que Crawford sea mejor o este es mejor o Canelo es mejor, no… Los estilos, un boxeador que se le mueve a Canelo, Canelo no puede, se confunde, se paraliza, porque él quiere tirar un golpe, tira un golpe y Crawford (se movió) está acá”, dijo.

“Canelo no puede. Así que si Canelo pelea con Crawford 10 veces, Crawford va a ganar 10 veces”, agregó.

En la superpelea realizada en Las Vegas, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el peleador estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo con mayor volumen de golpeo.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Bud -como se le conoce- por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatío en las 168 libras y se convirtió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Por ahora no se sabe cuál serán los siguientes pasos del tapatío tras la derrota, aunque mostró interés en una revancha con Crawford. Esta parece ser la opción más factible, pero Turki Alalshikh quiere que el estadounidense pelee a continuación con David Benavídez.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

