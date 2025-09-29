At Home anuncia cierre de tiendas a nivel nacional

Tras declararse en quiebra el pasado mes de junio apelando al Capitulo 11 por bancarrota, recientemente, la cadena minorista especializada en artículos para el hogar, At Home anunció el cierre de otras de sus tiendas en el país.

El minorista con sede principal Coppell, Texas se había declarado en bancarrota debido principalmente a las presiones económicas, elevadas deudas y la caída de sus ventas impulsadas principalmente por los cambios del consumidor.

En el momento del anuncio del quiebre, At Home indicó que el cierre sería de unas 31 ubicaciones para este 30 de septiembre y los locales restantes tienen el cierre previsto para el próximo 25 de octubre.

La compañía detalló a sus clientes cuáles serán las tiendas que cerrarán a finales de este mes:

3271 Market Place Drive en Council Bluffs, Iowa

3175 W 3rd Street en Bloomington, Indiana

3100 Washtenaw Avenue en Ypsilanti, Michigan

2341 Route-66 en Ocean Township, Nueva Jersey

190 Sur 500 Oeste en West Bountiful, Utah

Las tiendas cerrarán a más tardar el 25 de octubre.

5101 Fashion Drive en Nanuet, Nueva York

2100 S. Randall Road en Ginebra, Illinois

2201 Zeier Road en Madison, Wisconsin

Cierres de tiendas que fueron cancelados

300 Providence Highway en Dedham, Massachusetts

19460 Compass Creek Parkway en Leesburg, Virginia

3201 N. Mayfair Road en Wauwatosa, Wisconsin

301 Nassau Park Boulevard en Princeton, Nueva Jersey

At Home, no es la única cadena minorista que ha anunciado cierres de ubicaciones este año ante problemas financieros y panorama económico incierto, otras compañías como Big Lots, Joann Fabrics, Kohl’s, JCPenney, Macy’s y Party City también se han declarado en bancarrota.

Sigue leyendo: