Golpe a “La Barredora”: arrestan a “El viejón”, líder de célula en Guanajuato, ligada al CJNG

Elementos de seguridad federal y estatal detuvieron este lunes a Gustavo Botello Rodríguez, alias “El Viejón”, presunto jefe operativo de “La Barredora“, una célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que operaba en el Bajío mexicano y era considerado un objetivo prioritario para el Gabinete de Seguridad Nacional.



La captura se realizó tras un operativo de inteligencia coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, y autoridades locales de Guanajuato y Jalisco.

Delitos atribuidos a “El Viejón”



Según información oficial, Botello Rodríguez, de 32 años, está vinculado con delitos de extorsión, homicidio, robo de vehículos, tráfico de drogas, privación ilegal de la libertad, así como la perforación de ductos para tomas clandestinas en Guanajuato.

El secretario Omar García Harfuch confirmó vía redes sociales que la detención de “El Viejón” representa un avance significativo para reducir la violencia en el Bajío, especialmente en el estado de Guanajuato, donde el detenido lideraba diversas actividades delictivas.

“Su detención contribuirá a disminuir los índices de violencia en la región, donde era investigado por múltiples hechos violentos, incluyendo la colocación de mantas con amenazas, homicidios y robos”, señaló García Harfuch.

Vinculado con amenazas y robos en León

Las autoridades relacionan a “El Viejón” con la colocación de varias mantas intimidatorias en León, Guanajuato, el pasado 12 de abril, dirigidas a fuerzas de seguridad locales y la Guardia Nacional. También se le identifica como el autor intelectual de un robo bancario y del hurto de diez vehículos en una agencia automotriz del mismo municipio en 2023.

Detención en Tlajomulco y aseguramientos

La operación culminó en un domicilio ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, luego de varias vigilancias móviles y fijas por parte de los cuerpos de seguridad. En el lugar también fue detenida Edith Cárdenas Reyes, alias “Edy”, de 30 años.



Durante el cateo se aseguraron:

Paquetes de cocaína, marihuana y cristal

Cuatro armas de fuego

Una granada de gas

Cartuchos, cargadores y equipo táctico

Tanto los detenidos como lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación legal. El inmueble quedó asegurado y bajo resguardo policial.

