Agresor de Wanderlei Silva le pide disculpas tras noquearlo

Rafael Freitas, hijo de Acelino ‘Popo’ Freitas, le pidió disculpas a Wanderlei Silva luego de noquearlo en la batalla campal que se desató en el ring entre el equipo de padre y el ex-UFC el pasado fin de semana en Brasil.

En una entrevista con el programa “Fantástico” de TV Globo, el hijo de Popo Freitas explicó que solo actuó en defensa propia y aseguró que no fue su intención lastimar a Silva.

“Cuando me di cuenta de que había comenzado una confusión general, iniciada por el equipo de Wanderlei, su hijo, el entrenador André Dida, y Fabrício Werdum, actué en defensa propia. En el calor del momento, solo pensé en defenderme a mí mismo y a mi familia. Quiero disculparme con Wanderlei y toda su familia por todo lo que hizo por su deporte. Y no fue mi intención”, dijo.

Former UFC fighter Wanderlei Silva just got knocked out COLD in an all-out brawl 🤯 pic.twitter.com/FyYba7QeEJ — Happy Punch (@HappyPunch) September 28, 2025

Wanderlei Silva leyenda de las MMA, reveló que sufre un fuerte dolor de cabeza y una lesión ocular que le impide abrirlo tras la agresión del hijo de Popo Freitas. Por esta razón, el brasileño se realizará exámenes exhaustivos durante esta semana para descartar cualquier lesión grave en la cabeza. Además, visitará a un oftalmólogo por el daño en su ojo.

Caos sobre el ring

La tensión en la pelea de exhibición entre ambas estrellas del deporte brasileño se disparó cuando en el cuarto asalto el árbitro descalificó a Wanderlei Silva por cometer su tercera falta grave en el duelo y Popó Freitas fue declarado vencedor.

La decisión desató la ira en la esquina de Silva, pero la situación se volvió en un caos cuando miembros de ambos equipos invadieron el cuadrilátero y se desató una pelea generalizada con puñetazos, patadas y empujones.

En medio de la confusión, Silva fue agredido con un potente golpe que, según testigos y reportes, fue propinado por el hijo de ‘Popo’, Rafael Freitas. El excampeón de MMA cayó inconsciente sobre la lona y fue trasladado a un hospital, donde se confirmó que sufrió una fractura de nariz y cortes en el rostro a causa de la agresión.

Aunque Popó Freitas se llevó la victoria oficial por descalificación, el resultado pasó a un segundo plano debido a que la escena provocó indignación en la comunidad de deportes de combate, que criticó la falta de control y el mal ejemplo ofrecido por las leyendas brasileñas.

