Bayern y Real Madrid lideran en Champions League: Así quedó la tabla de posiciones

Este miércoles finalizó la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League que tiene a Bayern Múnich y Real Madrid compartiendo el primer puesto con paso perfecto.

El Bayern tiene 8 goles a favor y dos en contra con dos victorias, mientras que el Madrid tiene siete goles a favor y uno solo en contra con dos victorias.

Por su parte, PSG, Arsenal, Inter Milán y Qarabag han ganado también sus dos partidos para sumar seis puntos.

Cabe destacar que los primeros ocho equipos de la tabla avanzan directo a los octavos de final, mientras que del puesto 9 al 16 irán a un repechaje.

Así queda la tabla de posiciones tras la segunda fecha de Champions League

Liverpool y Barcelona perdieron invicto en Champions League

Dos grandes favoritos al título cayeron en la segunda jornada con las derrotas del Liverpool 1-0 ante Galatasaray y el Barcelona cayó 1-2 ante el Paris Saint Germain.

El Barça venía invicto en todas las competiciones, pero cayó ante el PSG de Luis Enrique, a pesar de que el equipo parisino tenía múltiples bajas como Desire Doue, Ousmane Dembelé, entre otros.

Liverpool no ha lucido muy bien en los últimos partidos perdiendo en la Premier League y ahora en la Champions League.

Fichajes como Florian Wirtz e Isak no han tenido un impacto inmediato positivo para el club inglés.

Kylian Mbappé lidera tabla de goleadores

El francés Kylian Mbappé quedó como líder goleador luego de su hat-trick ante el Kairat este martes.

Mbappé tiene cinco goles y está líder con uno de diferencia sobre Harry Kane, quien metió un doblete por segunda fecha consecutiva.

En el tercer puesto está Anthony Gordon, Erling Haaland y Burkardt con tres goles cada uno respectivamente.

Michael Olise está de primero en asistencias con tres pases a gol y luego hay múltiples jugadores con dos asistencias.

