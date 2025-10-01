FIFA deja en manos de la UEFA suspender a Israel de Eliminatorias al Mundial 2026

Victor Montagliani, vicepresidente de la FIFA, recalcó que la decisión de suspender o no a la selección de Israel recae en manos de la UEFA.

El dirigente negó que en el próximo consejo de la FIFA que se celebrará este jueves en Zúrich (Suiza) vaya a tratarse la participación de Israel en estas competiciones.

“Lo primero de todo es que Israel es un miembro de la UEFA y no es diferente a que si yo tuviera que lidiar con un miembro de mi región. Es una decisión de la UEFA. Israel es su miembro y tienen que ellos con eso. Respeto no sólo el proceso, también su decisión”, dijo Montagliani.

From @TheAthleticFC: The Trump administration says it will work to keep Israel from being banned from the 2026 men’s World Cup. The UN on Tuesday called for the suspension of Israel from international competition due to an “unfolding genocide” in Gaza. https://t.co/bbQOo8UyVV — The New York Times (@nytimes) September 25, 2025

Países y organizaciones en contra de participación de Israel

La semana pasada, ocho expertos de la ONU, entre ellos la relatora para Palestina, Francesca Albanese, pidieron a la FIFA y a la UEFA que suspendan a la selección israelí de las competiciones internacionales “como respuesta al genocidio en curso en el territorio palestino ocupado”.

Los que están a favor de suspender a Israel toman como ejemplo lo ocurrido con Rusia, que ha quedado fuera de las competiciones europeas desde la invasión de Ucrania en 2022.

Los expertos de la ONU aclararon que el boicot “debe dirigirse al Estado de Israel y no a los jugadores individuales”, ya que estos no pueden cargar con las consecuencias de las decisiones de su gobierno, por lo que no debe haber discriminación ni sanciones contra deportistas por su origen o nacionalidad.

“Las selecciones nacionales que representan a Estados que cometen violaciones masivas de los derechos humanos sí pueden y deben ser suspendidas, como ha ocurrido en el pasado”, agregaron.

Actualmente, Israel está en el tercer puesto de su grupo de clasificación para el Mundial de 2026, por detrás de Noruega e Italia.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que hará lo posible para que Israel esté en la Copa del Mundo en 2026 si logra clasificarse en las Eliminatorias.

