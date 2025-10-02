Club América recibe galardón internacional en el World Football Summit 2025

El Club América de México fue reconocido este jueves en el World Football Summit (WFS) 2025 con el premio a la mejor iniciativa de marca, tras redefinir su identidad y dejar atrás el histórico lema “Ódiame más”.

Con esta transformación, el club azulcrema alcanzó a 34 millones de usuarios, generó más de 100 millones de visualizaciones y reforzó la conexión con sus aficionados tanto en México como en Estados Unidos y otros países.

Este galardón distingue a clubes, empresas o personas que han demostrado una gestión de marca excepcional dentro de la industria del fútbol.

Los premios del World Football Summit 2025

El WFS Awards 2025 incluyó 11 categorías enfocadas en innovación, impacto social, sostenibilidad y progreso dentro y fuera del campo de juego. En total, se recibieron 135 candidaturas de 20 países, lo que refleja el alcance global de los reconocimientos.

Principales ganadores del WFS 2025

Nasser Al-Khelaifi (PSG) – Mejor ejecutivo, por liderar la expansión global del club francés, que conquistó su primera Champions League en 2025.



– Mejor ejecutivo, por liderar la expansión global del club francés, que conquistó su primera Champions League en 2025. Allianz Arena (Múnich) – Estadio más sostenible de Europa, gracias a innovaciones como bombas de calor, recarga para autos eléctricos, iluminación eficiente, césped híbrido y políticas de cero residuos.



– Estadio más sostenible de Europa, gracias a innovaciones como bombas de calor, recarga para autos eléctricos, iluminación eficiente, césped híbrido y políticas de cero residuos. Al Nassr x Condor Media – Mejor iniciativa de transformación digital.



– Mejor iniciativa de transformación digital. Juventus FC (Zebras FC) – Mejor estrategia de crecimiento.



– Mejor estrategia de crecimiento. Jan Vertonghen Foundation – Premio Marcus Rashford.



– Premio Marcus Rashford. wehave x RSCA x Sunweb – Proveedor más innovador.



– Proveedor más innovador. FAW – Cymru WEURO25 Campaign – Mejor iniciativa de fútbol femenino.



– Mejor iniciativa de fútbol femenino. Il Calcio è di Tutti (FIGC) – Premio al fútbol sin límites Eli Wolff.



– Premio al fútbol sin límites Eli Wolff. Enabling Leadership Play (EL Play) – Premio fútbol por una buena causa.



– Premio fútbol por una buena causa. Diana Matheson (Northern Super League) – Premio al liderazgo femenino.



América, ejemplo de innovación en la Liga MX

El premio otorgado al Club América confirma su papel como referente en la innovación y evolución de marca en el fútbol de la región, un reconocimiento que lo coloca a la par de instituciones y ejecutivos de talla internacional.

Con este galardón, las Águilas no solo destacan dentro de la Liga MX, sino que también consolidan su presencia como una de las marcas deportivas más sólidas en el continente.

