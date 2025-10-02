David Benavídez está dispuesto a pelear con quien sea: “No voy a huir”

David Benavídez, campeón de peso semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aseguró que está dispuesto a pelear con quien sea y que no huirá de ningún desafío que se le presente.

En declaraciones en “Inside The Ring”, Benavídez comentó que está harto de los boxeadores que consiguen peleas fáciles solo para ganar dinero y no le dan a los fanáticos lo que se merecen.

“Lo bueno es que tenemos muchas peleas excelentes en juego. Ustedes saben que las voy a aceptar todas. No voy a huir de nada, porque al final este es mi destino. Si mi destino es superar estas peleas difíciles y ganar estos títulos mundiales, eso es lo que haré. De esto se trata el boxeo”, dijo.

“Estoy harto de ver a los boxeadores conseguir las peleas más fáciles solo porque ganan los sueldos más altos. Ni siquiera se trata de dinero. Se trata de darles a los fanáticos del boxeo las peleas que se merecen. Al final, ellos pagan el dinero… ¡Vamos a la guerra! Hagamos lo que esta gente quiere, vayámonos a la guerra y que gane el mejor”, declaró.

David Benavídez aceptó pelear con el peligroso Anthony Yarde después que Dmitry Bivol -campeón unificado de la categoría- decidiera dejar vacante su cetro del CMB para evitar el enfrentamiento contra él y hacer la trilogía con Artur Beterbiev.

El mexoamericano se convirtió en campeón absoluto de la categoría y ahora hará su primera defensa del título el 22 de noviembre en Arabia Saudita luego de dominar a David Morrell Jr. en su última presentación sobre el ring el pasado mes de febrero.

De ganar este combate, Benavídez podría enfrentar a continuación a Beterbiev o Bivol por los cinturones restantes en una pelea por el título de indiscutido, pero primero habrá que ver si la trilogía entre los rusos todavía es del interés de Turki Alalshihkh.

Anthony Yarde confía en que puede lastimar a David Benavídez. Crédito: Anton Basanayev | AP

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

