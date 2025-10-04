Clayton Kershaw será utilizado en el bullpen en Serie Divisional ante Philadelphia

Clayton Kershaw estará en el roster de los Dodgers para la Serie Divisional ante los Phillies de Philadelphia y será un arma en el bullpen.

Kershaw no estuvo en los dos juegos de comodín ante los Cincinnati Reds debido a que eran solo dos o máximo tres encuentros.

Con una rotación encabezada por Shohei Ohtani, Blake Snell y Yoshinobu Yamamoto, tanto Tyler Glasnow como Kershaw podrían venir desde el bullpen.

“Estará en el roster. Estará fuera del bullpen y será utilizado como tal”, dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, el viernes.

Kershaw tuvo un récord de 11-6 con una efectividad de 3.32 esta temporada y ha sido titular en 451 de 455 partidos de la temporada regular, todos con Los Ángeles. Tiene 32 aperturas y siete apariciones como relevista en la postemporada.

Aunque la postemporada nunca ha sido su fuerte, el zurdo vuelve a estar sano y puede ser una gran pieza en un bullpen de los Dodgers que ha estado tambaleante durante la última parte de la campaña regular.

Shohei Ohtani está listo para abrir su primer juego de la postemporada

Ohtani será el abridor del Juego 1 y admitió que aunque puede estar nervioso, también está contento de tener salud para volver a lanzar.

“Seguro que a veces estaré nervioso”, dijo Ohtani el viernes a través de un traductor. “Pero más que eso, estoy muy agradecido de poder jugar béisbol en esta época del año. Y estar sano es muy importante para mí, así que estoy agradecido por ello”.

Ohtani lanzó cinco entradas sin hits contra los Filis el mes pasado antes de que el bullpen colapsara en una victoria de Filadelfia por 9-6. Ohtani ponchó a cinco y dio una base por bolas. Lanzó 42 de 68 lanzamientos para strikes y retiró a sus últimos 13 bateadores.

Pero esta será su primera apertura en postemporada en un estadio como el Citizens Bank Park que tiene una de las fanaticadas más fieles en todas las Grandes Ligas.

El Juego 1 será este sábado a las 3:38 PT (6:38 ET) en Philadelphia. Esta serie será al mejor de cinco juegos.

