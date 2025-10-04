Nicky, hija de Julio César Chávez, sufre dolorosa caída durante programa en vivo

Nicky Chávez, quien es hija del exboxeador Julio César Chávez, vivió una penosa y dolorosa escena en el programa ‘Venga la Alegría Fin de Semana’, luego de que se cayera al aire.

Por medio de un video, que se compartió en las redes sociales, se ve el momento en que la presentadora de televisión terminó en el suelo durante una de las dinámicas de la gustada emisión.

“Parece que nuestra conductora quiere hacer un récord de caídas en nuestro foro”, se lee en el texto con el que la cuenta de Instagram acompañó el video del momento.

En el video se aprecia que los tacones de Nicky se atoraron con un cable del foro, lo que la llevó a perder su zapato y posteriormente al suelo ante la sorpresa de sus compañeros, quienes no pudieron hacer nada para evitar su tropezón.

Aunque alcanzó a meter las manos, eso no evitó de que Nicki se golpeara ambas rodillas con el piso, lo que la llevó a sobárselas una y otra vez en cuanto la ayudaron a ponerse de pie.

“Todo bien, todo bien, no se preocupen, no pasa nada”, dijeron algunos de sus compañeros ante la preocupación de la producción, con lo que dejaron en claro que todo había quedado en un simple susto y que Nicky podía seguir formando parte del programa.

Tras la caída las redes sociales se inundaron de comentarios y no faltaron los que acusaron a los compañeros de Nicki de no haber hecho nada para evitar su caída.

“Qué falta de empatía de todos 😢”, “Es evidente que nadie la quiere, el único que se acercó y por caballerosidad fue Pedro!!”, “Están mirando que se va cayendo y no la agarran”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que se han suscitado tras su desliz.

Sigue leyendo: