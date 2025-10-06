Final de LCDLFM: Lucerito Mijares afirma que Abelito merecía ser el ganador

La final de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México coronó a Aldo de Nigris como ganador, pero no fue él el único protagonista de la noche. La emisión estuvo marcada por la sorpresa, la emoción y una notable polémica tras conocerse el tercer puesto de Abel Sáenz R., más conocido como Abelito, uno de los concursantes más queridos por el público. Incluso, Lucerito Mijares afirmó que para ella, él era el ganador.

Abelito, influencer originario de Zacatecas, se había convertido en uno de los favoritos gracias a su carisma y la genuina amistad que forjó con Aldo de Nigris dentro del “Cuarto Noche”. Aunque logró llegar a la final junto a sus compañeros Mar Contreras y el propio Aldo, su camino terminó en el tercer escalón del podio, superando a Shiky y Mar, pero sin alcanzar la anhelada corona.

¿Qué dijo Lucerito Mijares?

Este resultado no pasó desapercibido. Las redes sociales se inundaron de reacciones, entre las que destacó la de la cantante Lucerito Mijares, quien mostró su total inconformidad.

QUEEEE?? @ElAbelitoOf ganador por siempre — Lucero Mijares (@LuceroMijaresOf) October 6, 2025

A través de su cuenta de X, la artista escribió con asombro: “¡QUEEEE?? @ElAbelitoOf ganador por siempre”, y añadió: “Estoy hablando de #LaCasaDeLosFamososMx y no puedo creer que alguien que no dio pelea y no tenía ningún pex, no haya ganado!”.

Estoy hablando de #LaCasaDeLosFamosososMx y no puedo creer que alguien que no de pelea y no tenía ningún pex, no haya ganado!😡😡😡 — Lucero Mijares (@LuceroMijaresOf) October 6, 2025

Con estas palabras, Lucerito no solo dejó claro su apoyo incondicional a Abelito, sino que también cuestionó la dinámica del reality, sugiriendo que los participantes menos conflictivos, como su favorito, merecían un reconocimiento mayor.

Sus publicaciones desataron un intenso debate entre los seguidores del programa, muchos de los cuales coincidieron en que Abelito merecía al menos el segundo lugar.

A pesar de la frustración de sus seguidores, Abelito celebró con genuina alegría el triunfo de su amigo Aldo, quien incluso le ofreció compartir la mitad del premio. Sin embargo, el zacatecano rechazó el gesto, demostrando una actitud de gratitud y fair play que fue ampliamente elogiada.

Lucerito Mijares, aunque decepcionada, también tuvo palabras para el ganador: “¡VAMOOOOSS @DeNigris9! Te adoramos y al compartir tu premio más!!!”.

En esta edición, Aldo de Nigris logró los votos suficientes para mantenerse en la competencia. En el segundo ligar quedó Dalílah Polanco, en el tercer Abelito, en el cuarto el influencer Shiky y en la última posición Mar Contreras, quien se había ganado el pase como finalista.

Seguir leyendo: