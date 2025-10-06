México guiado por Gilberto Mora busca avanzar ante anfitriona Chile en Mundial Sub-20

La selección de México, de la mano de Gilberto Mora, buscará avanzar a los cuartos de final del Mundial Sub-20 ante la anfitriona Chile.

La Rojita y el Tri jugarán el único enfrentamiento latinoamericano que deparó la ronda de los 16 mejores y estarán luchando por avanzar a los cuartos de final donde enfrentarán al ganador entre la favorita Argentina y Nigeria.

Mora se convirtió en una de las figuras del Torneo Sub-20 con tres goles, dos a España y uno a Marruecos en la fase de grupos.

Su visión de juego y su presencia en el área, con su capacidad de llegada, pondrán a prueba a la defensa chilena que se debe cuidar de la madurez de Mora que ha demostrado la capacidad de convertir goles importantes en condiciones adversas.

No es normal jugar con tanta calma, criterio y fluidez a los 16 años de edad.



Qué viva el fútbol de Gilberto Mora, señoras y señores.



El prodigio de México 🇲🇽💎 pic.twitter.com/yVOlbb7Ieg — Invictos (@InvictosSomos) October 2, 2025

Chile clasificó por Fair play

La Rojita tendrá la presión de no salir del Mundial en casa, algo que estuvo a punto de ocurrir en la fase de grupos. Chile logró la clasificación debido al criterio de ‘juego limpio’ al tener menos tarjetas que su rival Egipto.

Chile avanzó como segundo del Grupo A y es el único entre los seis grupos que lo hizo en esa posición habiendo perdido dos partidos. Ganó a Nueva Zelanda (2-1) en el debut y luego cayó con Japón (2-1) y agónicamente con Egipto (1-2).

Por su parte, México logró la clasificación en uno de los grupos más difíciles del torneo tras los empates 2-2 ante Brasil y España y la victoria 1-0 contra Marruecos.

Alineaciones probables del México vs. Chile en Mundial Sub-20

Chile: Sebastián Mella; Milovan Celis, Ian Garguez y Nicolás Suárez; Felipe Faúndez, Agustín Arce, Nicolás Cárcamo, Lautaro Millán y Patricio Romero; Juan Francisco Rossel y Vicente Álvarez.

Seleccionador: Nicolás Córdova.

México: Emmanuel Ochoa, Everardo López, Diego Ochoa, César Garza, Yael Padilla, Gilberto Mora, César Bustos, Jaziel Mendoza, Diego Sánchez, Obed Vargas, Mateo Levy, Tahiel Jiménez

Seleccionador: Eduardo Arce.

El partido será a las 3:00 pm (hora PT) en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

