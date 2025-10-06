Rumor de retiro de LeBron James eleva hasta el cielo los precios del que podría ser su último partido

Las entradas más baratas para el partido Los Ángeles Lakers contra los Utah Jazz del domingo 12 de abril del 2026 alcanzaron un precio superior a los $300 dólares los más económicos y $2,200 los más costosos (hasta ahora), esto debido a los rumores de una posible despedida de LeBron James al final de la temporada.

Esto parte de una suposición de los fans que vieron en Instagram una misteriosa publicación del jugador de los Lakers, en la que adelantó que mañana hará un anuncio importante

“La decisión de todas las decisiones: 7 de octubre a las 12 p.m. ET (9 a.m. PT)”, escribió este lunes en su cuenta oficial.

De inmediato las especulaciones arrancaron y la mayoría apuntaban a que sería el anuncio de su adiós a la duela, por lo que la noticia causó impacto a tal grado que elevó los precios para el juego que, en teoría, sería su último juego de temporada regular como profesional, en caso de que anuncie el retiro.

Con el paso de las horas los costos de los accesos se han incrementado considerablemente. Antes del anuncio algunos podían conseguirse por $50 dólares, pero poco después ya estaban en $100, luego en $250 y actualmente esos mismos están en $300 dólares en sitios como VividSeats, mientras que los más caros, que se podían conseguir en $350 dólares llegaron a los $2,200 dólares y siguen en aumento.

Aunque la mayoría de los seguidores cree que el martes será el anunció oficial del adiós, hay quienes han comentado en las mismas publicaciones que “The King” no se retirará, sino que el anuncio es referente a algún patrocinio que maneja. Mañana lo sabremos.

