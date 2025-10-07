David Benavídez no está interesado en pelear con Crawford

David Benavídez, campeón de 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), declaró que no está interesado en pelear con Terence Crawford por el título de indiscutido en peso supermediano.

En una entrevista a Fight Hub TV, Benavídez aseguró que en sus planes no está volver a su anterior categoría y -de vencer a Anthony Yarde en noviembre- que sus objetivos son Dmitry Bivol y Artur Beterbiev.

“No me interesa bajar a 168. No digo que le tenga miedo a Crawford. Es el hombre en 168. Esa es su categoría. Creo que Crawford se lo tomó más en serio que Canelo”, dijo el Monstruo Mexicano.

Turki Alalshikh quiere que Terence Crawford y David Benavídez se enfrenten a continuación. Crédito: David Becker | AP

Recordemos que tras la histórica victoria de Terence Crawford sobre Canelo Álvarez -que lo coronó como campeón indiscutido en 168 libras- Turki Alalshikh preguntó si David Benavídez puede bajar a peso supermediano, insinuando una posible pelea con Bud.

Poco después, Bian ‘BoMac’ McIntyre, entrenador de Crawford, declaró que no están interesados en enfrentar a Benavídez. Hasta el momento se desconoce cuál será el siguiente paso del estadounidense, pero lo que sí dejó claro es que seguirá compitiendo en las 168 libras.

Antes de pensar en un duelo con el estadounidense, el Monstruo Mexicano debe defender su título de 175 libras del CMB contra Anthony Yarde el 22 de noviembre en el Riad, Arabia Saudita, y luego podría enfrentar a Artur Beterbiev o Dmitry Bivol.

Anthony Yarde buscará arrebatarle el título de 175 libras a David Benavídez en noviembre. Crédito: Anton Basanayev | AP

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces y se convirtió en campeón del CMB luego de la renuncia de Dmitry Bivol. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer a Canelo Álvarez e hizo historia en el boxeo. El peleador estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Sigue leyendo:

· Robert García no quiere ver una pelea entre Terence Crawford y David Benavídez

· Stephen Edwards duda que Terence Crawford pueda vencer a Benavídez

· Entrenador de Terence Crawford no cree que Canelo Álvarez quiera una revancha