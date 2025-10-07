Steven Gerrard confiesa que se negó a jugar en el Real Madrid

Steven Gerrard, ícono eterno del Liverpool y una de las figuras más queridas en la historia del fútbol inglés, reveló que tuvo la oportunidad de vestir la camiseta del Real Madrid durante su carrera, pero decidió no hacerlo. En una conversación reciente junto a Rio Ferdinand, el exmediocampista reconoció que el interés del club español fue real, aunque su respuesta llegó rápido: no.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

“El Madrid vino a por mí cuando estaba Mourinho, en serio. Y lo escuché. No se habló mucho de ello porque dijimos que no bastante rápido, pero lo escuché. Tuvieron mi atención. Es el Real Madrid. No importa quién seas, si vienen esos clubes, te lo piensas. Y si no, no eres humano”, contó Gerrard.

Steven Gerrard on Trent 🗣️ “When Barcelona and Real Madrid come it’s going to turn your head”



CC: @rioferdy5 pic.twitter.com/gWalDnMeuY — Rio Ferdinand Presents (@RioMeets) October 7, 2025

El exjugador inglés explicó que entiende perfectamente la decisión de Trent Alexander-Arnold, actual figura del Liverpool, de marcharse al Real Madrid, aunque aseguró que él jamás habría tomado ese camino. “Cualquier jugador va a prestar atención si el Barcelona o el Real Madrid vienen a por él. Por eso entiendo la situación con Trent. Su mejor amigo juega allí, quizás quiera un reto nuevo, ya lo ha ganado todo en el Liverpool… Hay una parte de mí que lo entiende”.

“Yo no lo habría hecho”

Pese a mostrarse comprensivo, Gerrard fue tajante al dejar claro que su amor por el Liverpool siempre estuvo por encima de cualquier oferta. “Si me pongo la camiseta del Liverpool, pienso: ¿pero qué haces? Estás en uno de los mejores equipos de Europa, ganando cosas que yo aún sueño con ganar, eres uno de los jugadores más importantes del equipo, los aficionados te adoran, ¿qué haces?”.

El histórico capitán también habló sobre las críticas que ha recibido Alexander-Arnold tras su salida. “El siguiente que se vaya al Barcelona o al Madrid también va a ser criticado. Siempre te van a criticar, hay que convivir con ello. Excepto con los que se pasan de la línea, el acoso y todo eso. Eso tiene que parar”.

Gerrard destacó que el lateral inglés está asumiendo un desafío enorme al dejar el club de su vida: “Ha tomado un gran riesgo. Es un grandísimo futbolista, uno de los mejores pasadores que he visto. Está en la conversación con Beckham y Scholes, sin duda. Pero siendo un líder del Liverpool, con una renovación en la mesa… tomó un riesgo. Espero que le funcione”.

Finalmente, cuando Ferdinand le preguntó si él habría hecho lo mismo que Alexander-Arnold, Gerrard no dudó en responder: “Yo no lo habría hecho”.

Con esa frase, el eterno capitán del Liverpool reafirmó lo que siempre fue su sello: la lealtad absoluta a los ‘Reds’, incluso cuando el Real Madrid llamó a su puerta.



Sigue leyendo:

· Lamine Yamal pone en duda clásico contra Real Madrid tras nueva lesión

· Real Madrid acusa lesiones de Mbappé y Mastantuono antes del parón por fecha FIFA

· Más de un millón de personas se ofrece para el voluntariado del Mundial 2026