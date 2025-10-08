Entradas para parques temáticos de Disney aumentan de precio

De acuerdo con el portal web de Disney, los precios de las entradas de los parques temáticos aumentarán durante el último trimestre de este año debido una creciente demanda por parte de los temporadistas a solo pocos meses de iniciar la temporada decembrina.

Este miércoles, el famoso complejo turístico de parques temáticos y numerosos hoteles informó que tendrá mueva tarifa en Walt Disney World Resort en Orlando, Florida, y al Disneyland Resort en Anaheim, California, las cuales alcanzarán hasta los casi $200 dólares en algunos días festivos.

La compañía detalló en el comunicado que, durante la semana de Acción de Gracias, del 24 al 29 de noviembre, el costo de la entrada será de $199 a $224 dólares para Disneyland, lo mismo será para el período del 20 a 3 de enero.

En la nota, los directivos de Disney mencionaron que “los parques ofrecen un día completo de experiencias cada día, con opciones de entradas, hotel y restaurantes diseñadas para satisfacer una amplia gama de necesidades y presupuestos para todos los visitantes. Nuestro compromiso de crear experiencias mágicas para todos sigue siendo la esencia de lo que hacemos, y eso nunca cambiará”, indicaron.

En cuanto a los pases Inspire y Believe Magic Key de Disney también aumentarán al costo $150 y $100 respectivamente quedando en los $1,899 y $1,474 dólares, por su parte, Disneyland Resort que ofrece siete categorías de boletos, cinco de estos aumentarán un 3%; Sin embargo, los boletos más baratos y caros a la venta hasta octubre de 2026 se mantendrán sin cambios.

Sigue leyendo: