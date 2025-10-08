Federación de Fútbol de Japón despide a directivo condenado por ver pornografía infantil

La Federación japonesa de fútbol (JFA) ha despedido a su director técnico, Masanaga Kageyama, tras su condena en Francia por ver pornografía infantil durante un vuelo.

“La JFA lamenta profundamente la situación y ofrece sus disculpas más sinceras por la preocupación y el trastorno que ha causado este asunto”, dijo en un comunicado el organismo japonés.

Kageyama se encontraba viajando hacia Chile la semana pasada, donde tiene lugar el Mundial Sub-20, cuando fue arrestado durante una escala en París, después de que el personal del vuelo le descubriera utilizando una tableta para ver pornografía infantil.

Cuando uno de los tripulantes de cabina le indicó lo que estaba haciendo, Kageyama le respondió: “Esto es arte”, recoge la agencia japonesa Jiji.

El director técnico aseguró después, durante su juicio en Francia, que no sabía que lo que hizo estaba prohibido en el país.

Kageyama fue condenado este lunes a una pena suspendida de un año y seis meses de cárcel, y ya se encuentra en libertad.

¿Quién fue Masanaga Kageyama?

Masanaga Kageyama fue un futbolista que estuvo en varios clubes de la primera división de Japón como defensor entre 1990 y 1997.

El ex-jugador de 58 años de edad comenzó su carrera como entrenador en 2010 con el Fangio Okayama, equipo con el que estuvo por cinco años y 208 partidos

Luego asumió las categorías sub-18, sub-19 y sub-20 de Japón. Esta fue su última experiencia como entrenador, antes de asumir como directivo de la Federación de Fútbol de Japón.

Japón va contra Francia en Mundial Sub-20

Japón y Francia se verán las caras este miércoles en la segunda fecha de los octavos de final del Mundial sub-20 en un encuentro al que ambas selecciones llegan con sensaciones muy distintas: Japón con pleno de victorias y Francia tras clasificar como tercera de grupo.

La selección nipona fue una de las sensaciones en fase de grupos, presentando un equipo sin grandes estrellas, pero dando muestra de ser un conjunto muy bien trabajado, que sabe a lo que juega y que lo ejecuta a la perfección.

