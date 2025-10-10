Estados Unidos, ni con el “Capitán América” Christian Pulisic, pudo con Ecuador: 1-1

El denominado “Capitán América” Christian Pulisic, disminuido físicamente, falló en su intento de guiar a Estados Unidos a la victoria sobre Ecuador y terminó empatando 1-1 en duelo de preparación en Austin, Texas, después de que un golazo de Enner Valencia había adelantado a los sudamericanos.

Pulisic no empezó el partido y entró en la segunda mitad, justo cuando mostró mejoría el cuadro norteamericano dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, que alcanzó a rescatar el resultado ante un complicado sinodal y que sirvió a los ecuatorianos para preparar el duelo del martes contra México y de la escuadra del Tío Sam contra Australia en Denver.

La oncena sudamericana dirigida por el argentino Sebastián Beccacece no pudo mantener la ventaja que protagonizó Enner Valencia desde el primer tiempo y terminó por la paridad en suelo texano cuando Valencia al minuto 24 se aventó un verdadero golazo cuando con una asistencia de John Yeboah, haría pared con Valencia y que este de forma individual firmaría la jugada en los linderos del área.

Estados Unidos pensó que con Pulisic, delantero del AC Milan podría marcar diferencia, pero Ecuador demostró porque hizo una gran eliminatoria en Sudamérica complicó las acciones, al grado de que los norteamericanos tuvo que venir de atrás y esforzarse para alcanzar la división del resultado.

Finalmente, Folarin Balogun pudo para empatar el partido después una buena definición en el área chica que tocó la base del poste y se incrustó en las redes, colocando a los norteamericanos en un mejor terreno que cuando se vieron sorprendidos por los ecuatorianos.

💪🏼 Enner Valencia siempre responde!



En un dominio total de los estadunidenses, Ecuador sorprende y se pone en ventaja 1-0.



Con gol del histórico Valencia la Tri le gana por la mínima a Estados Unidos. ⚽️



pic.twitter.com/ikmK12yn0U — Fútbol Live Ecuador (@futbolivec) October 11, 2025

Estados Unidos no inició con sus mejores hombres

Debido a varios problemas físicos, Estados Unidos tuvo que prescindir de Alejandro Zendejas, Christian Pulisic y Antonee Robinson, por lo cual pasaron problemas para encarar en la primera mitad con los sudamericanos que tomaron el control de las acciones con la presencia de elementos como Tim Weah y Weston Mckennie.

🇺🇸⚽️ ¡LLEGÓ EL EMPATE DE LAS BARRAS Y ESTRELLAS! 🔥😱



📌 Tras una mala salida defensiva, Folarin Balogun igualó el partido#EstadosUnidos 1⃣-1⃣ #Ecuador #LaTrixECDF 📲 https://t.co/5M3HbMiVbk pic.twitter.com/gJEF5cuGYE — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) October 11, 2025

Estos problemas afectaron el rendimiento de los norteamericanos en el terreno de juego en la primera mitad y donde fueron presa del golazo de Enner Valencia al minuto 24 que complicó la noche para la escuadra dirigida por Mauricio Pochettino.

Mientras que Ecuador si echó mano de sus estelares como el propio Enner Valencia, Pedro Vite, así como Willian Pacho y Estupiñán del AC Milan, que le dieron más fuerza al cuadro ecuatoriano, dejando como análisis del empate, es que Estados Unidos a como de lugar necesita en la cancha a Pulisic para poder caminar con más fuerza en la cancha, mientras que Ecuador pareció no meter el acelerador en el terreno de juego.

