Inmigrante con Green Card es detenido por ICE en una cabina de peaje pese a mostrar sus documentos 

La detención de Vicente Castillo Flores, residente permanente en Estados Unidos, ha provocado preocupación entre defensores de derechos migrantes debido a que fue arrestado por agentes federales mientras cruzaba una cabina de peaje en Virginia Occidental.

De acuerdo con su esposa, Kay Castillo, el residente de 30 años de Kentucky, se dirigía a apoyar a un familiar en labores de trabajo cuando fue interceptado por vehículos de ICE. Aunque presentó su Green Card y documentación laboral vigente, los agentes procedieron a detenerlo y trasladarlo bajo custodia, sin ofrecer explicaciones claras sobre los motivos del arresto.

Detención en Virginia Occidental y traslado incierto

Newsweek reportó que Castillo Flores fue llevado inicialmente a un centro de detención en Virginia Occidental, con la posibilidad de ser transferido a instalaciones en Nueva Jersey o Pensilvania.

Vicente podría ser deportado tras su larga residencia en EE.UU. Crédito: AP

Su esposa declaró que no han recibido información oficial sobre los cargos o antecedentes que justifiquen su retención, y que su estado emocional se ha visto gravemente afectado ante la falta de respuestas y el temor de una posible deportación.

Kay, visiblemente angustiada, expresó que su principal deseo es que su esposo pueda regresar a casa. La pareja ha residido en el área de Winchester, Kentucky, durante décadas, y mantiene vínculos laborales y comunitarios estables.

Falta de claridad en la postura de ICE

Hasta ahora, ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ni ICE han ofrecido una declaración formal sobre el caso, pese a los intentos de medios nacionales por obtener comentarios.

La ausencia de información oficial ha generado un clima de incertidumbre entre familiares y organizaciones que dan acompañamiento a migrantes detenidos, quienes advierten sobre la falta de transparencia en algunos procedimientos de custodia.

Reacciones y contexto político

El caso se suma a una serie de detenciones recientes que han reavivado el debate sobre la política migratoria estadounidense y el trato hacia residentes legales. Expertos señalan que, ante el endurecimiento de las medidas de control y el aumento de redadas, incluso personas con estatus regular pueden enfrentar confusiones administrativas o revisiones erróneas.

La situación de Castillo Flores ha despertado solidaridad en su comunidad y podría convertirse en un ejemplo más de cómo los procesos migratorios y las prácticas de control fronterizo siguen generando tensiones humanas, legales y sociales en todo el país.

