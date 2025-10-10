Rodrygo y Estevao ponen show en goleada de Brasil a Corea del Sur

Brasil sigue recuperando sensaciones tras derrotar 5-0 a Corea del Sur con dobletes de Rodrygo y Estevao, mientras que Vinícius puso el quinto gol final.

Estêvão y Rodrygo marcaron en la primera mitad y repitieron en la segunda. Vinícius, que antes había dado una asistencia, completó la manita en la recta final.

Corea del Sur vivió una noche agridulce en la celebración de Heung Min Son como el jugador con más partidos en la selección de Corea del Sur con 137.

Brasil mostró que puede nutrirse de sus estrellas

Vinícius, Rodrygo, Estêvão y Matheus Cunha conectaron con naturalidad y confundieron a la zaga surcoreana intercambiándose de posición.

Vini dio secuencia a su mejoría en el Real Madrid. Rodrygo demostró que puede luchar por la titularidad en los merengues, Estêvão está lleno de confianza desde que llegó a Chelsea y Cunha pivotó a la perfección.

Bruno Guimarães under Ancelotti:



5 matches

7.8 match rating

37 duels won

24 tackles + interceptions

17 fouls won

13 chances created

1 goal

1 assist



This pass to Estevão 🎩

pic.twitter.com/bR1BQzWyeD — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) October 10, 2025

Rodrygo vio a Bruno Guimarães cerca del área y el centrocampista del Newcastle metió un pase mágico para Estêvão que batió a Jo Hyeon-Woo de primeras en el minuto 13.

De nada sirvió la presión alta inicial de Corea, ni las ganas de Son, que se fue hasta el centro del campo para desatascar a los suyos.

Los dirigidos por Hong Myung-bo dieron un paso al frente, pero lo único que provocaron fue darle más espacios a Vini y compañía.

Vinícius encontró a Casemiro, que devolvió rápido para Rodrygo. El camisa 10 recortó, chutó y marcó un golazo que tuvo más de 15 pases consecutivos.

Brasil 🇧🇷 apabulló 5-0 a Corea del Sur 🇰🇷 en un amistoso internacional. Facturaron Estevao x2-Rodrygo x2-Vinicius. El siguiente cotejo de la Canarinha de Carletto Ancelotti será el martes vs. Japón.pic.twitter.com/C0NX6fZyTe — VSports Team (@VSportsTM) October 10, 2025

Luego en el minuto 47, Estevao robó en la salida del área y definió cruzado en el 47. Tercer gol del joven de 18 años con la absoluta.

Dos minutos después repitió Rodrygo. Casemiro recuperó, Vini dio un pase sin mirar y el exjugador del Santos fusiló.

Con un saco de goles en contra, Corea tiró de orgullo y se acercó a los dominios de Bento. Kim Jin-Kyu y Lee Tae-Seok lo intentaron de lejos.

Pero faltaba el de Vini, que culminó un contragolpe para anotar el quinto en el 77. Brasil descansará y en cuatro días jugará su segunda prueba contra Japón para cerrar la fecha FIFA.

