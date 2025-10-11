Alejandra Espinoza conquista las redes con un look bohemio

Con el estilo y elegancia que la caracteriza, la presentadora Alejandra Espinoza reapareció en redes sociales protagonizando una sesión de fotos en las que lució un flamante modelito, perfecto para la temporada de otoño. ¿Cómo reaccionó su comunidad digital? Aquí te lo contamos.

Como ya es costumbre, la estrella de la pantalla chica no dejó pasar la oportunidad de mantenerse conectada con sus seguidores más fieles a través de un post con el que dio una mirada a su día a día, incluyendo los modelitos que porta para cada ocasión.

En el carrusel que publicó desde su cuenta de Instagram, Alejandra Espinoza protagonizó una sesión de fotos improvisada en la que además de robar cámara con su belleza y beautylook natural, dio una cátedra de estilo gracias a flamantes piezas con las que construyó su look otoñal.

La estrella del show fue un vestido camisero en color ‘mocha mousse’ y de estilo bohemio que destacó gracias a su corte tipo ‘A’ y falda vaporosa. Esta pieza fue acompañada por unas botas vaqueras altas en tono chocolate, siguiendo a la medida la paleta de colores de esta temporada de otoño.

Por su parte, la actriz que ha participado en historias como “Corazón Guerrero” y “El Dragón” se dijo emocionada de despedirse del verano y dar paso a la temporada del año en la que puede sacarle provecho a su estilo ‘bohemio’: “¿Dónde andabas otoño que yate extrañaba?”, escribió para acompañar el post que a solo unas horas de salir a la luz ya había recolectado miles de ‘me gusta’ y cientos de mensajes de cariño.

Dentro de la ola de halagos de los que Alejandra Espinoza se volvió blanco, destacaron aquellos en los que se hizo alusión a su expresión de creatividad a través de la moda, así como belleza natural.

“Bella mi hermosa Ale”, “Siempre imponiendo moda”, “Todos tus outfits son perrísimos, me encantan”, “Te felicito Ale, irradias paz y carisma”, “Ale, estás preciosa” y “Mi crush”, son algunas de las reacciones que se han registrado bajo su post al día de hoy.

