Aleyda Ortiz luce cuerpazo en bikini desde las playas de Miami

La puertorriqueña Aleyda Ortiz conquistó las redes sociales con una publicación en la que además de dar un vistazo a su más reciente escapada a la playa, regaló taco de ojo a sus fanáticos gracias al sensual bikini que portó para la ocasión. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Desde su perfil oficial en Instagram, la conductora de “En Casa con Telemundo” colocó un carrusel de imágenes con el que inmortalizó su aventura en las playas de Miami, donde gozó del sol, playa y arena en compañía de algunas amistades.

Además de las despampanantes vistas, Aleyda Ortiz deleito la pupila de su comunidad digital con una improvisada sesión de fotos en las que apareció enfundada en un diminuto bikini color amarillo neón estampado y con cuello halter que evidencio su torneada figura.

La presentadora de Telemundo completó su look de playa con unas gafas de sol y unos accesorios en tono dorado. Mientras tanto, su larga melena rubia descansó en un desenfadado moño y su piel lució sin una gota de maquillaje.

No pasó mucho tiempo antes de que la sección de comentarios se llenara de mensajes y piropos que convirtieron a la famosa en su blanco. En la mayoría de estos se hicieron presentes los halagos hacia su belleza al natural y sin filtros.

“Amo el bikini, disfruta”, “Hermosa mi Aleyda”, “Eres tan chula y humilde, por eso siempre te he admirado”, “Nena, que precioso ese conjunto”, “Siempre bella y única”, “¿El bikini viene con el cuerpazo incluido?”, “Eres bella por dentro y por fuera” y “Una mujer hermosa disfrutando del clima increíble”, son algunas de estas reacciones.

