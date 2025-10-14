Javier Aguirre advierte a México del poder de La Tri

El seleccionador de México, Javier Aguirre, afirmó este lunes que la selección de Ecuador llevará al limite a sus pupilos en el partido amistoso que jugarán este martes.

“Ecuador hizo una eliminatoria espectacular. Es un equipo al que es muy complicado hacerle daño. Nos pondrá a prueba. Es un equipo que nos llevará al límite para probarnos a nosotros mismos y saber cómo estamos“, dijo el entrenador a propósito del partido que jugarán este martes en el estadio Guadalajara, una de las sedes en el país del Mundial de 2026.

Aguirre destacó el trabajo de su colega argentino Sebastián Beccacece al frente de Ecuador en las eliminatorias sudamericanas del Mundial, en que que terminaron en el segundo puesto, detrás de Argentina.

“Respeto mucho a Sebastián, ha conformado un equipo muy organizado y comprometido con jugadores sumamente talentosos. Ha logrado que todas sus figuras corran y se entreguen en todos los sectores”, explicó ‘el Vasco’ Aguirre.

Reconoció que México no llega en el mejor momento, pues el sábado pasado fue goleado por Colombia (0-4).

“Estos son juegos con ambiente mundialista. Todo el país está pendiente de la selección, más hoy, con las redes sociales, así que este es el mejor escenario, pese a que venimos de una derrota, todo esto es parte del proceso que yo pedí para llegar al Mundial”, dijo.

El ex entrenador del Atlético de Madrid también advirtió que todo jugador que aspire a estar en el Mundial debe estar preparado para sobreponerse a la crítica o dar un paso al costado.

“Si no hacen bien lo que se les pide no tienen espacio para estar aquí. Sé que yo soy responsable porque los elijo y les digo cómo y qué, por eso me pagan. Ellos tienen redes sociales, están expuestos, por eso, si no son capaces de aislarse, no tienen con qué estar. Si no pueden soportarlo entonces no sirven para esto“, aseveró.

Javier Aguirre admitió que, ante la adversidad, está acostumbrado a que pidan su renuncia como todo entrenador, como ha ocurrido tras la goleada que les infligió Colombia.

“Es algo que igual lo vive Miguel Herrera con Costa Rica o Luis Fernando Tena en Guatemala, el mismo ‘Cholo’ Simeone está siendo cuestionado en el Atlético. Cuando eliges esta profesión debes entender que esto va a suceder. El que no aguante la presión no tiene fortaleza mental para estar en un mundial”, concluyó.

