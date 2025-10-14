Julen Lopetegui mete a Qatar a su segundo Mundial consecutivo

Qatar lo volvió a hacer. La selección dirigida por el español Julen Lopetegui selló su boleto al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras vencer 2-1 a Emiratos Árabes Unidos en un duelo cargado de tensión, en el que la estrategia y la eficacia en el balón parado marcaron la diferencia.

El equipo catarí, que había quedado a las puertas del éxito en ediciones pasadas, esta vez no falló. Desde el inicio del encuentro demostró solidez táctica, fruto del trabajo que Lopetegui ha desarrollado desde su llegada en mayo, cuando tomó las riendas del equipo en sustitución del también español Luis García.

Afif, el socio perfecto para Lopetegui

Los goles de Catar nacieron de la pizarra. A los 49 minutos, Akram Afif ejecutó una falta con precisión milimétrica que el defensor Boualem Khoukhi transformó en el 1-0 con un potente cabezazo. Era el reflejo del estilo que el entrenador español ha implantado: orden, paciencia y efectividad.

Afif, figura del Al-Sadd y uno de los pocos supervivientes del Mundial 2022, volvió a ser protagonista en el minuto 74. Esta vez, con otro tiro libre que Pedro Miguel aprovechó para ampliar la ventaja a 2-0. En ese momento, el conjunto local parecía tener el partido bajo control.

Sin embargo, el cierre no fue sencillo. La expulsión de Tarek Salman al minuto 89 complicó todo. Con un hombre menos, Qatar cedió terreno y Emiratos Árabes Unidos aprovechó para descontar en tiempo agregado (98’), gracias a un tanto de Sultan Adil que le puso dramatismo al final del encuentro. Aun así, los dirigidos por Lopetegui resistieron hasta el silbatazo final y consiguieron el objetivo.

Con esta victoria, Qatar se convirtió en la vigésima cuarta selección clasificada al Mundial 2026, y será su segunda participación consecutiva en una Copa del Mundo, después de su experiencia como anfitrión en 2022. El conjunto asiático también se suma a los otros seis representantes de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) ya clasificados: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos deberá disputar una eliminatoria de repechaje ante el perdedor del duelo entre Arabia Saudí e Irak, en busca de una última oportunidad para estar en la cita mundialista de Norteamérica.

Julen Lopetegui, por su parte, celebra su primer gran logro con Qatar, confirmando que su apuesta por el fútbol internacional empieza con paso firme y rumbo al Mundial.



