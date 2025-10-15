Justin Bieber protagoniza otro momento viral al cantar música de banda en Los Ángeles

El cantante Justin Bieber ha vuelto a hacer de las suyas y, por segunda ocasión, se convirtió en tendencia en redes sociales gracias a la inesperada colaboración musical que protagonizó con una banda mexicana en pleno evento deportivo.

Fue por medio de plataformas como Instagram y Tok Tok que salieron a la luz diversos videos en los que se aprecia al intérprete de “Baby” tocando la tambora y cantando música de banda con los músicos encargados de amenizar un partido de fútbol que se celebró en Los Ángeles, California.

Siempre listo a pasar un rato de diversión, el artista multipremiado no dudó en tomar el micrófono cuando el vocalista de la agrupación se le acercó para que los acompañara en su interpretación. Debido a la barrera del idioma, el canadiense se limitó a imitar el ritmo de la música con su voz.

Sin embargo, no privó al público de una muestra de su talento, ya que pronto tomó unas baquetas y se sumó al tamborero de la agrupación para dar ritmo al tema que sonaba mientras los asistentes bailaban y miraban asombrados al esposo de Hailey Bieber.

Así reaccionó el público al cantar música de banda

No pasó mucho tiempo antes de que las redes sociales se inundaran con reacciones al avistamiento del famoso, haciendo mención de lo inesperado de la situación, así como de su apertura a formar parte de dicha presentación.

Por su parte, hubo quienes se mostraron incrédulos ante el hecho de que Justin Bieber no solo se hiciera parte de la canción, sino de su talento para reconocer el ritmo a pesar de no estar familiarizado con él.

“¿Es real esto o cene pesado y estoy soñando?”, “Enséñenle la letra de El ruido de tus zapatos de La Arrolladora Banda El Limón, su vida cambiará, yo lo sé”, “Justin: no sé qué es pero es increíble” y “Banda, ¿qué les dije de andar pidiendo estas señales?”, son algunas de las reacciones que se registraron en plataformas digitales.

