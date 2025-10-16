Maravilla Martínez sorprende al predecir Pitbull Cruz vs. Roach

Sergio ‘Maravilla’ Martínez sorprendió al predecir que Lamont Roach Jr. puede vencer a Isaac ‘Pitbull’ Cruz, campeón interino de 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el 6 de diciembre en San Antonio, Texas.

En una entrevista con los medios en su visita a la Ciudad de México, Maravilla Martínez aseguró que la pelea entre ambos será bravísima, pero cree que Roach Jr. maneja mejor los tiempos y la distancia por su inteligencia boxística.

“Es una pelea bravísima. Tengo miedo de equivocarme, si me equivoco es genial por el Pitbull, pero creo Roach puede ganar. Es una prueba de fuego para el Pitbull, que es un boxeadorazo espectacular, un peleadorazo. Él (Isaac) es más peleador que boxeador, pero Roach te lleva a un territorio donde se habla solo de boxeo, el diálogo boxístico que tiene boxístico es espectacular en base a la inteligencia, manejo de tiempos y distancia”, dijo.

Lamont Roach debutará en las 140 libras contra Pitbull Cruz. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Y Cruz es más físico y predomina la mente. No digo que Roach sea más inteligente, no. No sé si sea más inteligente, pero pelea y boxea más en base a inteligencia, a despliegue táctico y estratégico que Cruz. Cruz es más físico, entonces puede pegar y te puede noquear, sí, pero tiene menos armas. Tiene solo los puños, Roach tiene poco más que los puños”, agregó.

Lamont Roach Jr. subirá nuevamente al ring luego de un reñido encuentro con Gervonta Davis que terminó de forma polémica, ya que en el noveno asalto ‘Tank’ se arrodilló y el árbitro no lo calificó como una caída porque el campeón indicó que tenía algo en el ojo.

Esto pudo haber sido un factor determinante para que la balanza se inclinara a favor de Roach Jr. Tras los doce asaltos, dos jueces puntuaron la pelea 114-114 mientras que el tercero vio ganar a Davis 115-113. El estadounidense estaba negociando la revancha, pero ‘Tank’ aceptó una pelea millonaria con Jake Paul para noviembre.

En cambio, Pitbull Cruz viene de vencer en las tarjetas a Omar Salcido -que entró como reemplazo de último minuto de Ángel ‘Tashiro’ Fierro- por decisión unánime (99-89, 99-89 y 100-88), y se consolidó como campeón mundial interino de las 140 libras del CMB.

Pitbull Cruz planea noquear a Lamont Roach Jr. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Ahora los dos ex rivales de Gervonta Davis, medirán fuerzas y peleador mexicano parte como favorito para ganar.

Lamont Roach Jr., de 29 años, igualó tras doce rounds con Tank Davis en una pelea que piensa que debería haber ganado. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y dos empates.

Por su parte, Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, se coronó campeón interino de peso superligero del CMB en Las Vegas y quiere seguir sumando logros a su legado. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y un empate.

