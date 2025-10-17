Aldo De Nigris sorprendió al cantar “Víveme” junto a Laura Pausini

El influencer Aldo de Nigris sigue disfrutando del éxito obtenido con su participación en la tercera temporada de “La Casa de los Famosos México”, y fue en medio de los compromisos de su ajetreada agenda que el famoso protagonizó un inesperado encuentro con la cantante italiana Laura Pausini, mismo que terminó con la interpretación de uno de sus temas más famosos.

A través de plataformas como Tik Tok e Instagram se difundieron imágenes del momento en el que el joven de 26 años no solo conoció a la excoach de “La Voz México”, también de su breve interpretación a dueto de la canción “Víveme”.

De acuerdo con información revelada por TvyNovelas, el encuentro se llevó a cabo en el bar temático “Sala de Despecho”, ubicado en la Ciudad de México, donde Laura Pausini se encuentra realizando promoción de la gira que tiene programada para el 2026.

Las imágenes presentan a la cantautora disfrutando de la velada en el reconocido espacio dedicado a las canciones de desamor cuando de repente se hace notar la presencia de Aldo de Nigris. Visiblemente complacida por la presencia del exfutbolista, la cantante le acerca el micrófono para que este continúe con la interpretación de “Víveme”.

No pasó mucho tiempo antes de que esta interacción entre el mexicano y la italiana se viralizara en redes sociales y recaudara miles de ‘me gusta’ y comentarios en los que se aplaudió la fusión de ambas personalidades.

Incluso, hubo usuarios que expresaron su incredulidad ante lo inesperado de la situación; no obstante, se dijeron gratamente sorprendidos por la apertura de Laura Pausini al sumarse a este tipo de dinámicas.

Algunos de los comentarios que se registraron en las redes son: “Wow, Laura Pausini… que suerte de conocerla”, “Aldo que viral conoció a Laura Pausini, un sueño hecho realidad”, “Bien, Aldo”, “Se cumplió su sueño de conocer a Laura Pausini”, “Para los que decían que no está triunfando, literal el va a su ritmo sin apresurarse a tomar pasos equivocados” y “Estoy muy feliz por él, lo está logrando todo”, por mencionar algunos.

