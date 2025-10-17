Matías Almeyda se quita el rótulo de “salvador” en el Sevilla

El entrenador del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, declaró este viernes, en la víspera de medirse al Mallorca en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en la novena jornada de LaLiga, que sabe “cuál es el objetivo” de su equipo y que “se llevan sólo nueve fechas”, por lo que “no es el momento de subirse ni de bajarse de ningún carro”, sino “seguir por este camino”.

Almeyda, que compareció ante los periodistas en la ciudad deportiva del club, donde en horario vespertino dirigirá la última sesión preparatoria del partido, señaló que “todos los triunfos traen felicidad y el del último partido” frente al Barcelona (4-1) “lo hizo por muchos motivos”.

El preparador de la formación hispalense recordó que el de la pasada jornada ante el Barça “es sólo un partido, no más”, de modo que animó a sus jugadores a “continuar trabajando sin miedo a la derrota ni temor a la victoria”.

A pesar de que su llegada ha reanimado al sevillismo, el preparador suramericano opinó que “aquí no hay ningún salvador”, sino que el club se compone de “una dirigencia, un director deportivo y un grupo, y todos son importantes”, sobre todos los jugadores, que “son los protagonistas”.

Sobre la cita ante el Mallorca, afirmó que tratan de “estudiar a todos los rivales” y que el Sevilla está a un nivel “parecido” al conjunto balear”. “El que piense que estamos arriba del Mallorca está equivocado. Será un partido muy difícil”, subrayó.

Para este encuentro, el técnico bonaerense no recuperará al central francés Tanguy Nianzou, quien “empezó a entrenar con el grupo” la semana pasada “pero sintió una molestia”, por lo que ha “preferido que pare para no forzar. Ojalá que esté para el siguiente partido”.

También se refirió al caso del centrocampista Joan Jordán, del que comentó que “es un caso diferente al resto” al tener que operarse en pretemporada, por lo que ahora está “en proceso de alcanzar el nivel de los compañeros y, si los supera, jugará”.

Uno de los futbolistas que más ha progresado estos meses ha sido el lateral diestro José Ángel Carmona, con quien habló “en la pretemporada” y se mostró “contento con el cambio” operado a raíz de esa conversación con un futbolista que “cuando hace lo que tiene que hacer, es genial”.

A Almeyda no le preocupa el calor previsto para las dos de la tarde del sábado en Sevilla, hora de comienzo del choque, porque su “mente está puesta en que el equipo haga las cosas bien” y su “opinión al respecto no cambiaría nada porque diga lo que diga, el horario del partido seguirá igual”.

