Restos de cantante Fede Dorcaz ya están en Argentina tras su asesinato en México

En cuestión de segundos la vida dio un giro drástico para el entorno del cantante y modelo argentino Fede Dorcaz, quien a partir del pasado lunes debió de formar parte del concurso ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, sin embargo, días antes fue asesinado en calles de la Ciudad de México cuando circulaba a bordo de su camioneta de lujo.

La muerte del novio de la influencer Mariana Ávila ha dado mucho de qué hablar por la forma en que se produjo, pero también por lo dicho por las autoridades, las cuales aseguraron que se trató de un ataque directo, lo que llevó a su entorno cercano a negar que estuviera en malos pasos.

Si bien aún no hay personas detenidas por estos hechos, ni tampoco se ha aclarado el móvil del crimen, los padres de Fede no perdieron el tiempo y viajaron desde España a México para reencontrarse con su hijo, darle el último adiós y hacer todos los trámites necesarios para la repatriación de sus restos a Argentina, el país que lo vio nacer.

La repatriación de sus restos se llevó a cabo, la mañana del jueves 16 de octubre, luego de que sus familiares lograran recaudar los fondos suficientes para costear el que denominaron como “su camino a descansar en paz”.

Por medio de un comunicado, compartido en Instagram, los padres del hoy occiso agradecieron todo el apoyo que recibieron tras la dolorosa partida de su hijo.

“Queremos agradecer de todo corazón a México por el amor, la solidaridad y el respeto que le mostraron a nuestro hijo. Fede amaba profundamente ese país y se sentía parte de él. Ahora solo pedimos justicia. Justicia por su vida, por su esfuerzo, por sus sueños truncados. Que su luz y su ejemplo no se apaguen jamás”, declararon sus padres Walter Dorcazberro y María Eugenia Trungelliti.

En el mismo texto se detalló que su sepelio se llevará a cabo este sábado en el panteón local del Mar del Plata.

“El sepelio se llevará a cabo el sábado 18 de octubre en el panteón local de Mar del Plata, en una ceremonia íntima, rodeada del amor de sus seres más cercanos”, continuaron.

El sepelio de Fede Dorcaz será muy íntimo, al revelarse que sus padres solo se harán acompañar de sus familiares y amigos más cercanos en que que será el último viaje que haga el cantante fallecido la noche del jueves 9 de octubre.

